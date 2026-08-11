Desde el Planeta del Rock nos solidarizamos con las víctimas del sismo que afectó a nuestro país, el pasado lunes 10 de agosto. Este es un momento crucial en el que necesitamos unos de los otros, así que decidimos unirnos y marca toda la diferencia. Por eso, desde Radioacktiva tomamos acción e invitamos a nuestros oyentes a realizar su donación.

El Gallo de Radioacktiva va a poner su granito de arena en medio de esta tragedia que enluta a todo el país. Por eso, recibiremos todas las donaciones de nuestros oyentes para llevarlas a las personas que más lo necesitan en las zonas afectadas por el temblor en Colombia.

¿Cuándo y en dónde puede realizar su donación?

Así que si está pensando en ayudar y quiere hacerlo, pero no sabe cómo, usted podrá ayudarlos con nosotros. Para esto, podrá acercarse a nuestras instalaciones con su aporte. La cita es el próximo jueves 13 de agosto, entre las 6 am y 12 pm, estaremos ubicados en la Calle 67 #7-37, frente a la fuente de Caracol Radio, en Chapinero.

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¿Qué puede donar?

Alimentos NO perecederos: Priorizamos comida en buen estado. Así que puede llevar: Atún, sardinas y enlatados abre fácil; arroz, pasta y granos; avena, leche en polvo, panela y harina de maíz; galletas, barras de cereal y frutos secos; chocolates y bocadillos.

Productos de aseo e higiene personal: Es fundamental priorizar los elementos de primera necesidad. En ellos se incluye: Cepillos, crema dental, jabón, desodorante, papel higiénico, toallas higiénicas, pañitos húmedos, pañales, crema antipañalitis, fórmula infantil, jabón para ropa, desinfectante y bolsas de basura.

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Por último, en lo que respecta a salud, refugio e iluminación: Es clave brindar herramientas que asistan a la comunidad afectada. En ellos se incluye: Gasas, vendas, micropore, curas, alcohol, cobijas, linternas y baterías (pilas) e impermeables.

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Con estas donaciones podemos aportar a todas las víctimas de esta tragedia. Invite a su parche a hacer parte de esta iniciativa y claro, comparta está información para que llegue a tanta gente como sea posible.