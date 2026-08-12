Cristiano Ronaldo respondió a Lionel Messi en emotivo mensaje de despedida a su padre: “mucha fuerza”

Lionel Messi ha vivido horas de gran luto y emoción tras el fallecimiento de su padre. Jorge Messi, quien acompañó al astro durante toda su carrera murió el pasado 8 de agosto de este 2026 a causa de un deterioro sostenido de su salud por una enfermedad.

Días después de este deceso, Messi rompió el silencio a través de sus redes sociales, con un emotivo mensaje donde reveló su tristeza tras haber perdido a su padre, y quien fue su agente por varios años.

Este post del argentino recibió una cantidad enorme de respuestas, y también de reacciones por parte de figuras pertenecientes a todo el mundo, y todos los sectores de la fama.

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Aun así, hubo una respuesta que sorprendió a todos y fue la de Cristiano Ronaldo. El astro portugués comentó el mensaje de luto de Lionel Messi, y aquí les contamos lo que escribió.

Cristiano Ronaldo respondió a Lionel Messi en mensaje de despedida a su padre

Sin lugar a dudas, la rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi ha sido una de las más apasionantes de los últimos años en el mundo del deporte. El portugués y el argentino dejaron clara su habilidad en la cancha durante mucho tiempo.

Para muchos, ambos han sido los dos mejores jugadores de este siglo. Aun así, este 12 de agosto, Cristiano Ronaldo demostró que fuera de la cancha no hay lugar para la rivalidad.

Lionel Messi emitió un mensaje lleno de sensibilidad en sus redes sociales, en el que se despedía de su padre, luego de que este falleciera hace pocos días.

El post fue protagonizado por un largo mensaje donde Messi dejaba claro su cariño por su padre, y una corta frase que decía “te amo, pa”.

En los comentarios se presentaron varias figuras del balompié, como fue el caso de Robert Lewandowski, Neymar Jr., Ronaldinho o Luka Modric.

Sin embargo, hubo uno que sorprendió a todos y fue Cristiano Ronaldo. El portugués estuvo presente en las respuestas y escribió: “Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”.

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Esto conmovió a muchos, al ver a dos gigantes del fútbol unidos, y así se demostró con numerosas respuestas, y una cantidad de ‘likes’ que sobrepasó los 4 millones.