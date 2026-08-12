Se han presentado más de 100 replicas tras el fuerte temblor en Colombia; esto se sabe

El pasado lunes 10 de agosto del 2026 se vivió un fuerte temblor en Colombia que afectó a cientos de personas en diferentes territorios. Los más afectados sin duda fueron Cali, Buenaventura, Quibdó, Armenia, Pereira, Manizales y otros municipios aledaños en donde algunas viviendas colapsaron.

Desde que se dio el fuerte movimiento, la recomendación de las autoridades siempre ha sido la misma: no ingresar a viviendas que tengan riesgo de caídas con grietas en sus paredes o que no sean estables. Esto teniendo en cuenta que, después de un temblor, en muchas oportunidades suelen presentarse réplicas que podrían tumbar por completo las edificaciones en malas condiciones.

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¿Cuántas réplicas se han presentado tras el temblor en Colombia?

En ‘El Gallo’ de Radioacktiva estamos listos para informar sobre la situación actual que está viviendo el país. Por eso, en esta oportunidad nos conectamos con Fidel Franco, periodista de Caracol Radio, quien nos dio a conocer detalles de lo que está pasando en este momento en las zonas afectadas.

En medio de la entrevista, Fidel reveló que desde que se presentó el fuerte temblor a las 7:30 a.m. del lunes y hasta ahora, se han presentado 130 réplicas. Esta es la información oficial del Servicio Geológico Colombiano, que explicó que estos han sido de menor magnitud.

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Sin embargo, estos temblores, aunque no son tan fuertes, sí han provocado que algunas edificaciones que sufrieron graves daños durante el terremoto, terminaran de caer. Por eso, no es seguro quedarse en estas zonas donde todavía se pueden presentar colapsos estructurales y así afectar a las personas que se encuentren cerca.

𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧: hasta las 6:00 a. m. de este miércoles 12 de agosto, hemos registrado 130 réplicas tras el sismo principal ocurrido en San José del Palmar, Chocó. 📲 Comparte este contenido para que más personas tengan información clara y confiable sobre lo que está… — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 12, 2026

Hasta el momento, la réplica más fuerte fue de una magnitud de 4.8; las otras, pese a ser de menor magnitud, han llevado a las personas a mantenerse alertas ante la emergencia. Las autoridades han estado al tanto de todos los centros de acopio y los refugios donde se están hospedando todas las víctimas de este desastre natural que enluta al país.

Es importante mencionar que no es posible predecir si habrán más replicas o no, pues no hay ninguna persona o aplicación que pueda conocer esta información. Sin embargo, si puede estar alerta activando la alarma sísmica en sus dispositivos móviles.