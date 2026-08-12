¿Cuáles han sido los 2 fichajes más caros de la Liga Colombiana? Este es el histórico récord

a Liga Colombiana ha sido protagonista de momentos históricos en varias ocasiones para el balompié, tanto en Sudamérica, como en el resto del mundo. Esto se ha dado gracias a ciertos partidos o el talento de algunas figuras en la cancha.

No obstante, otro aspecto en el que ha brillado la Liga Colombiana es el apartado de los fichajes. Grandes jugadores han aterrizado en el balompié local, y de hecho, han llegado a costar una cantidad enorme de dinero.

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De hecho, algunas jugadores han llegado a establecer récords en este campeonato, y por ello, aquí les contamos sobre los 2 fichajes más caros en la historia de la Liga Colombiana.

¿Cuáles han sido los 2 fichajes más caros de la Liga Colombiana?

En el último tiempo, una cantidad importante de clubes de Colombia han invertido de manera fuerte en el mercado de fichajes. Con el objetivo de mejorar su nivel competitivo, grandes instituciones han tirado la casa por la ventana por nombres notables.

Varios de ellos han resultado ser jugadores de gran talento, pero también bastante elevados en su ficha, sobre todo si provienen desde el extranjero.

De hecho, el gran récord al fichaje más caro del FPC en su historia les corresponde a un nombre colombiano, pero que implicó a un club del exterior como club inicial para el jugador.

Se trata de la compra de Yimmi Chará. Este delantero colombiano ha tenido varios pasos por el FPC, con las camisetas de equipos como Deportes Tolima, Atlético Nacional o Junior de Barranquilla.

Justamente, su primera llegada a este último club fue en 2017, y representó el fichaje más caro en la historia del FPC, gracias al notable nivel y velocidad con los que contaba el jugador.

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En aquel momento, Chará llegó al equipo de Barranquilla proveniente de Monterrey de México. El ‘tiburón’ desembolsó una cifra de 4 millones de dólares.

Esta compra lo convirtió en el jugador con el fichaje más caro del FPC, incluso hasta la actualidad. Los primeros 5 puestos de este apartado son los siguientes:

1- Yimmi Chará desde el Monterrey de México hacia Junior de Barranquilla – 4 millones de dólares

2- Miguel Borja desde Palmeiras hacia Junior de Barranquilla – 3,5 millones de dólares

3- Juan Fernando Quintero desde Racing de Avellaneda hacia América de Cali – 2,5 millones de dólares

4- Jonathan Álvez desde Barcelona de Guayaquil hacia Junior de Barranquilla – 2,5 millones de dólares

5- Macnelly Torres desde San Luis hacia Atlético Nacional – 2,20 millones de euros