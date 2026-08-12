¿Dónde puede ser voluntario en Bogotá para ayudar a damnificados por el temblor? Lista oficial

El pasado lunes 10 de agosto, se presentó un fuerte temblor en Colombia de una magnitud 7.4 que causó varios estragos en diferentes zonas del país. Cali, Buenaventura, Quibdó, Armenia, Manizales, Pereira y otras regiones del territorio nacional han levantado la voz para pedir ayudas a las otras ciudades con el fin de poder recuperarse de los daños y brindar una mano a los damnificados.

Han pasado un poco más de 48 horas desde que se presentó el temblor que paralizó a todo el país y, desde entonces, muchas personas se han encargado de recoger alimentos, productos de aseo, elementos necesarios para el rescate de personas, entre otras cosas que son vitales en este momento. Sin embargo, hay muchos lugares donde se están necesitando voluntarios, personas que donen su tiempo para poder ayudar en esta emergencia.

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¿Dónde puedo ser voluntario en Bogotá? Puntos de ayuda oficiales

Según se dio a conocer en las últimas horas por parte de las entidades oficiales, hay varios lugares en donde están buscando personas que puedan ayudar en los centros de acopio a clasificar y armar kits de ayuda para enviar a las zonas afectadas. Allí puede ir cualquier persona que tenga tiempo disponible y pueda ejecutar estas tareas sin problema.

Uno de los lugares donde necesitan voluntarios es en el Banco de Ropa del Minuto de Dios, ubicado en Tv. 73a #82 61, Bogotá. Hasta allí pueden llegar todas las personas que quieran ayudar a clasificar ropa para poderla distribuir a las regiones. Este lugar va a recibir voluntarios desde las 8:00 a.m. y hasta las 4:00 p.m. de lunes a viernes, con el fin de poder hacer los envíos en el menor tiempo posible.

Otro de los lugares donde se necesitan voluntarios es en el Banco de Alimentos de Bogotá; allí van a clasificar y empacar los productos que serán enviados a las ciudades. El horario de atención es de lunes a viernes desde la 1:30 p.m. a la 4:30 p.m., pero requiere inscripción previa para que pueda realizar el voluntariado.

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En Fontibón, la Fundación TAAP necesita personas que los ayuden a clasificar alimentos, ropa, medicamentos y hacer kits para poder enviar a las diferentes zonas. Este se encuentra ubicado en el Parque Empresarial Logika, en el Bloque 3, Bodega 5; el horario es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

🚨 En BOGOTÁ. POR FAVOR DIFUNDIR Muchos quieren ayudar como VOLUNTARIOS, así que les dejamos los sitios de acopio que están necesitando de ustedes para aportar con su tiempo y esfuerzo. ¡Todo aporte es bienvenido! ¡Vamos todos ayudar mi gente de Bogotá! ❤️💛 pic.twitter.com/sjjA13WDIA — Fútbol colombiano (@Futbolfpc) August 11, 2026

Para las personas en Teusaquillo, la Casa Ciudad Origen en la Calle 38 #29-29 estará recibiendo voluntarios que los ayuden a clasificar todos los productos para poder enviarlos al Chocó, uno de los lugares donde hubo mayor afectación tras el temblor.

Además de estos lugares, puede estar pendiente de las redes sociales oficiales de las diferentes fundaciones que están enviando ayudas a las ciudades donde se presentaron graves daños. Allí no solo podrá hacer voluntariado, sino que también podría llevar sus donaciones.