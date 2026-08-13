Linkin Park rompió legendario récord para el nu metal: primera vez en toda la trayectoria de la banda

Linkin Park es una de las bandas más grandes y legendarias en la historia del nu metal. Este grupo ha enamorado a miles de fanáticos en los últimos años, gracias a un enorme regreso, bajo el liderazgo vocal de Emily Armstrong.

Luego de varios años de ausencia en lo que parecía ser el fin de la banda tras el fallecimiento de Chester Bennington, la agrupación regresó y lo hizo por todo lo alto. Con Emily como nueva vocalista, Linkin Park regresó con una gira, y un disco nuevo.

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Estos lanzamientos resultaron ser un éxito. De hecho, en esta nueva fase Linkin Park rompió un histórico récord, y aquí les contamos de cual se trata.

Linkin Park rompió legendario récord por primera vez

Sin lugar a dudas, Linkin Park se ha convertido en una de las bandas más protagonistas del último tiempo, gracias a su gran regreso junto a Emily Armstrong. Esta nueva artista se ha presentado como nueva voz y ha encantado a miles de fans.

Esto fue demostrado en ‘From Zero’, nuevo álbum de la bandas desde su gran regreso a los escenarios. Este disco destacó de forma notable, al punto de conseguir varias nominaciones a nivel internacional.

De manera puntual, este álbum vino acompañado por una gran gira internacional, que contó con una ambición destacada por parte del grupo. Su recorrido duró más de 1 año, y tuvo la presencia de varios continentes.

Este paso contó con países como Colombia, Argentina, Chile, Brasil, u otros países que contaron de manera destacada por la presencia de fans que abarrotaron los ‘venues’, y demostraron su fidelidad hacia esta banda.

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De hecho, este apoyo se notó en varios momentos, al punto de incluso alcanzar un nuevo récord para la historia de la banda. Según Billboard, la recolección durante esta gira fue de 251 millones de dólares.

Esta se convirtió en la gira de mayor recaudación en la historia de este grupo. De manera puntual, este recorrido superó de manera notable a las demás giras, gracias al cariño de sus fanáticos.

Sin lugar a dudas, esto demuestra que la nueva etapa de Linkin Park es histórica, y llega para quedarse como una de las bandas líderes del momento, con la potencia que siempre la ha caracterizado.