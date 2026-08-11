El pasado lunes 10 de agosto del 2026 se presentó un fuerte temblor de magnitud de 7.4 en Colombia, paralizando así a todo el país. Según dieron a conocer las autoridades, los lugares más afectados fueron Cali, Buenaventura, Quibdó, Manizales, Armenia y Pereira, donde varios edificios se desplomaron y aún se buscan personas con vida debajo de los escombros.

En estas ciudades hay personas que lo perdieron todo, su vivienda, sus pertenencias personales, todo lo que tenían en su hogar y, en algunos casos, hasta sus familiares. Por eso, con el fin de poder ayudar a quienes más lo necesitan, le presentamos cuáles son esos lugares oficiales donde puede llevar sus donaciones.

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¿Dónde llevar las donaciones en Bogotá para ayudar a los afectados por el temblor en Colombia?

Hay varios sitios oficiales en donde podrá llevar todas sus donaciones; recuerde que, sin importar la cantidad, todo cuenta para que puedan llevar a las zonas afectadas. Uno de los lugares autorizados es el Banco de Alimentos de Colombia; también están los puntos de la Cruz Roja Colombiana en su seccional de Bogotá.

Universidad Jorge Tadeo Lozano, en la carrera Cuarta #22-61.

Calle 161A #7F-55 en Usaquén.

Centro Comercial Unicentro, ubicado en la carrera 15 #124-30.

Sede administrativa de la Cruz Roja, en la carrera 24 #73-38, disponible las 24 horas.

Además, por medio de las páginas web oficiales del Banco de Alimentos y la Cruz Roja, las personas podrán hacer sus donaciones en dinero. Allí van a encontrar la plataforma de pagos oficial para poder enviar el dinero sin importar el banco.

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Radioacktiva recoge ayudas para llevar a las zonas afectadas por el temblor en Colombia

El próximo jueves 13 de agosto del 2026, el equipo de ‘El Gallo’ de Radioacktiva va a recibir todas las donaciones de las personas que quieran ayudar a los damnificados por el temblor en Colombia. Estaremos ubicados en la calle 67 con séptima en Chapinero en Bogotá, en el edificio de Caracol Radio desde las 6:00 a.m. para poder recibir todas sus ayudas.

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Estas serán enviadas directamente a todas las zonas afectadas, para que las personas puedan alimentarse y ubicarse en uno de los refugios. Tenga en cuenta que no recibiremos donaciones de medicamentos, pero estos pueden ser llevados a la Cruz Roja.