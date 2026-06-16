¿Dónde está ubicado Uzbekistán? Mejor jugador y más datos del RIVAL de Colombia este 17 de junio

Colombia vivirá el gran debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este próximo 17 de junio ante Uzbekistán. El equipo ‘cafetero’ recibirá a los asiáticos con el objetivo de conseguir sus primeros 3 puntos en este torneo.

La ‘tricolor’ se medirá ante uno de los debutantes de esta competición, por lo que, para muchos, el combinado uzbeko es una incógnita total.

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En caso de que usted sea uno de ellos, aquí les contamos algunos datos que debe saber sobre Uzbekistán, y este partido que promete emociones imperdibles.

¿Dónde queda ubicado Uzbekistán? Este y más datos

Esta Copa Mundial de la FIFA 2026 ha contado con una gran cantidad de países debutantes, sobre todo por la ampliación a 48 selecciones dentro del nuevo formato.

Una de ellas es justamente Uzbekistán, un país que se medirá a Colombia en el gran debut de la ‘tricolor’ en esta edición que prepara emociones incontables para el equpo nacional.

Este país queda en Asia, y esta es su primera participación en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, a la cual llegan de la mano de un histórico defensor italiano, como lo es Fabio Cannavaro.

La disposición de este equipo suele ser mayormente defensiva, y tiene varios jugadores reconocidos en el fútbol europeo. Los más destacados son Abdukodir Khusanov y Eldor Shomurodov, quienes militan en el Manchester City y la Roma respectivamente.

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Si bien Colombia confía en ganar este partido, este será un reto importante. Los uzbekos impondrán un bloque bajo que puede complicar el ataque de la ‘tricolor’, tal y como lo interpone la filosofía italiana de Fabio Cannavaro.

Ante esto, Néstor Lorenzo deberá buscar una solución que permita a Colombia abrir el marcador de manera rápida. Cabe recordar que esta zona es completada por Portugal y República Democrática del Congo.

¿Cuándo será el encuentro?

El partido tendrá lugar el próximo 17 de junio, a las 9:00 p.m. de Colombia, en un choque que será imperdible, y marcará el inicio de la travesía mundialista de la ‘tricolor’.

Si quiere seguir este cotejo podrá hacerlo a través de las señales de Gol Caracol, Canal RCN, DSports, Disney+ y con más pasion y menos técnica en el Rock N’ Gol de Radioacktiva.