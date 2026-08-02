Hora y dónde ver en VIVO Jaguares vs. Atlético Nacional HOY en su debut en la Liga BetPlay

Llegó el anhelado día de los hinchas verdolagas y es que Atlético Nacional va a jugar su primer partido de la Liga BetPlay 2026-2 este domingo 2 de agosto del 2026, después de que pospusieran su primera fecha contra el Boyacá Chicó. Los equipos están listos para enfrentarse en la cancha y es que no será un juego nada fácil, pues los dos quieren sumar desde el principio para no tener que sumar al final.

En los últimos tres encuentros que han tenido los equipos, Atlético Nacional logró destacarse en dos de ellos, ganando con un marcador 2-1 en su partido de abril del 2025 y de octubre del 2024. Ahora, los dos tendrán que demostrar de qué están hechos y dar lo mejor de sí para poder ganar el partido, sumando de a tres puntos para la siguiente fase.

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Hora y dónde ver en VIVO HOY Jaguares vs. Atlético Nacional

Según se dio a conocer en la programación oficial de la Dimayor, el partido entre Jaguares vs. Atlético Nacional se va a jugar HOY domingo dos de agosto del 2026 en el estadio Jaraguay de Montería a las 3:45 p.m., hora Colombia. Todas las personas que se quieran unir a la transmisión en VIVO lo podrán ver por medio del canal por suscripción paga Win Sports Premium, donde va a dar a conocer todos los detalles del encuentro deportivo.

Por ahora, no se conocen muchos detalles de lo que será el juego, pero Atlético Nacional ya reveló quiénes son sus jugadores convocados para participar en este encuentro deportivo que sería su primero en la Liga BetPlay 2026-2.

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En la nómina no hay mayor sorpresa, más allá del regreso oficial de los jugadores leyendas del cuadro verdolaga, Edwin Cardona y Matheus Uribe, quienes habían estado ausentes de los últimos encuentros, pero vuelven a las canchas por la convocatoria del nuevo técnico, Lucas González. Del mismo modo César Haydar, Yeicar Perlaza y Juan Manuel Zapata no harán parte del encuentro de hoy domingo y se preparan para los próximos partidos.