Películas y series que debe ver antes de ‘Avengers: Doomsday’: este es el orden para entender el multiverso

El Universo Cinematográfico de Marvel lleva varios años construyendo una historia cada vez más grande. Después de introducir viajes en el tiempo, realidades alternativas, variantes de personajes y diferentes universos, la compañía se prepara para llevar buena parte de esas historias a ‘Avengers: Doomsday’.

La película reunirá a personajes que hasta ahora habían pertenecido a diferentes historias, entre ellos los Nuevos Vengadores, los Cuatro Fantásticos, personajes de Wakanda y figuras relacionadas con los X-Men. La cinta llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026 y estará dirigida por Anthony y Joe Russo. Hay varias producciones que pueden ayudar a entender cómo Marvel llegó hasta este punto.

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‘Loki’ la clave para entender el multiverso

La producción protagonizada por Tom Hiddleston profundiza en las líneas temporales, las variantes y el funcionamiento del multiverso. Sus dos temporadas son especialmente importantes para comprender cómo quedó el universo después de los acontecimientos de Avengers: Endgame.

Además, la historia de Loki está directamente relacionada con uno de los conceptos fundamentales que Marvel ha utilizado para expandir su universo: las diferentes realidades y líneas temporales.

‘Spider-Man: No Way Home’

La película de Tom Holland fue uno de los primeros grandes ejemplos de Marvel llevando el concepto del multiverso a la pantalla grande.

La aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield como otras versiones de Spider-Man convirtió la película en un encuentro entre diferentes universos y mostró las consecuencias que puede tener abrir la puerta entre realidades.

Para entender la idea de que diferentes versiones de personajes puedan existir simultáneamente, esta película es prácticamente una parada obligatoria.

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ el multiverso se vuelve peligroso

Doctor Strange y Wanda Maximoff se enfrentan a las consecuencias de viajar entre universos y conocen versiones alternativas de personajes que ya forman parte del UCM.

La película también presenta a América Chávez, un personaje capaz de desplazarse entre diferentes universos, y muestra hasta qué punto una realidad puede afectar a otra.

‘Deadpool & Wolverine’ Marvel abre todavía más la puerta

La película conecta diferentes personajes y realidades de Marvel y recupera elementos de las películas de X-Men que existían antes de que Marvel Studios tuviera el control completo de esos personajes.

Además, el regreso de Hugh Jackman como Wolverine demuestra que personajes de diferentes etapas y universos pueden terminar compartiendo una misma historia.

‘WandaVision’ la historia detrás de Wanda

Antes de verla enfrentarse a las consecuencias del multiverso en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, vale la pena conocer qué ocurrió con Wanda Maximoff.

WandaVision explora el duelo del personaje después de los acontecimientos de Avengers: Endgame y explica cómo sus poderes y decisiones terminan llevándola hacia una situación completamente diferente.

Ver esta serie antes de Multiverse of Madness hace que muchas de las decisiones de Wanda tengan mucho más sentido.

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