¿Habrá pico y placa los sábados en Bogotá? Esto se sabe de la medida para los carros

Hace unos meses, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dio a conocer que las autoridades distritales ya tenían todo listo para implementar una nueva medida de pico y placa en la ciudad los días sábados. En ese momento, los alcaldes de diferentes municipios aledaños a la capital empezaron a manifestar su inconformismo frente a esta nueva norma.

Por lo que empezaron a hablar sobre todo lo que vendría para la movilidad en la ciudad y si en realidad empezaría a regir el pico y placa los sábados en Bogotá. Sin embargo, esta decisión la iba a tomar el alcalde de Bogotá de la mano con la gobernación de Cundinamarca, que buscaba proponer una medida que no afectara a los usuarios.

Leer más: Este fue el carro eléctrico más vendido en Colombia en el 2025; vale menos de 40 millones

¿Cuándo empieza a regir la medida de pico y placa los sábados en Bogotá?

Ya se dio inicio al 2026, por lo que, según habían manifestado hace algunos meses, en el mes de enero empezaría a regir la medida de pico y placa los sábados para los vehículos con placa no matriculada en la capital. Según se mencionó en ese momento, esta medida iría desde las 6:00 a.m. y hasta las 9:00 p.m. y tendría rotación cada ocho días.

En días pasados, se conoció que la medida de pico y placa para los días sábados en Bogotá al parecer no va a empezar a regir durante el mes de enero, sino que aún está en consideración. Todo esto, después de que se diera una mesa de diálogo con las autoridades de los municipios cercanos a la ciudad, que salen y entran a la ciudad todos los días.

Seguir leyendo: ¿A los cuántos kilómetros se debe cambiar el aceite de un carro? Así afectan el clima y el tráfico

Por lo que el futuro de esta medida depende de todos los acuerdos a los que llegue la Gobernación de Cundinamarca y los municipios vecinos. Por ejemplo, Soacha y Chía, que quedan por la salida sur y norte, respectivamente.

Mientras tanto, todos los carros particulares, sin importar dónde esté registrada su placa, podrán seguir movilizándose sin problema por las calles de Bogotá. Además, cualquier novedad se daría a conocer por medio de las redes oficiales de la alcaldía de la capital.