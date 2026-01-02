WhatsApp es una de las redes sociales más grandes, reconocidas y utilizadas en el mundo. Miles de personas utilizan este servicio de mensajería, con el objetivo de comunicarse con su entorno y sus seres queridos a la distancia.

Ya sea con un mensaje, una llamada, o incluso un video, la popularidad de WhatsApp es notable, y así ha quedado demostrado de manera reconocida.

Sin embargo, varios usuarios que utilizan WhatsApp de manera cotidiana se quedarán incomunicados en el inicio de este 2026, y por ello, para que no lo tome desprevenido, aquí les contamos de cuales se tratan.

Los celulares en los que dejará de funcionar WhatsApp en 2026

Alrededor del mundo, WhatsApp ha tomado gran popularidad durante los últimos años. Este servicio de mensajería ha sido capaz de tomar una relevancia indudable.

Año tras año este servicio muestra grandes avances para sus usuarios, e incluso destaca por la forma en que innova en varias de sus funciones.

Esto, por supuesto, funciona como un aspecto positivo para todos y cada uno de sus usuarios, aunque, para otros puede ser una desventaja.

Con cada uno de los avances, la aplicación se ve forzada a actualizarse, lo que deja a algunos dispositivos atrás, haciendo que estos queden completamente obsoletos, ya sea por cuestiones de espacio, o de funcionamiento del celular.

De hecho, esto sucederá nuevamente en 2026, y la lista de dispositivos que se verían afectados es la siguiente:

Ascend Mate 2

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Galaxy S5

G2 Mini

HTC

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Moto G (primera generación)

Moto E (2014)

Nexus 4

LG G3

One M8

Optimus G

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

Xperia Z2

Si es usuario de alguna de estas gamas o modelos, se recomienda verificar si su WhatsApp aun está en funcionamiento.

Cabe aclarar que, en caso de recibir el aviso de que su dispositivo ha quedado obsoleto, esto no significa que deberá cambiar de dispositivo obligatoriamente.

Una actualización de software podría ser suficiente para que pueda continuar con su uso de manera normal diariamente.

Aun así, es posible que en futuras actualizaciones su dispositivo vuelva a quedar obsoleto, lo que si lo haga verse forzado a cambiar su modelo de celular a uno más nuevo.