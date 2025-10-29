Active el modo Halloween en WhatsApp con este paso a paso: es muy fácil y rápido
A pocos días de celebrar el día de las brujas, le contamos cómo puede cambiar la interfaz de WhatsApp para ponerse en modo Halloween.
A pocos días de celebrar el día de las brujas, le contamos cómo puede cambiar la interfaz de WhatsApp para ponerse en modo Halloween.
WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo, no solo se destaca por permitir enviar mensajes, realizar llamadas o compartir fotos y videos, sino también por ofrecer diferentes formas de personalizar la experiencia del usuario.
Desde cambiar fondos de pantalla hasta elegir tonos específicos, la plataforma busca que cada persona adapte la app a su estilo y preferencias.
Le puede interesar: Los 3 mejores videojuegos de terror para disfrutar en Halloween: ‘Silent Hill’ y más
Con la celebración de Halloween, muchos usuarios aprovechan la oportunidad para darle un toque especial a su aplicación. Aunque WhatsApp no cuenta con una función oficial que active el “modo Halloween” de manera automática, existen varias opciones para modificar la apariencia de la interfaz de acorde al día de las brujas.
Activar el modo Halloween en WhatsApp es un proceso sencillo que se puede realizar con algunas herramientas externas y ajustes dentro de la propia aplicación. A continuación, le contamos cómo hacerlo paso a paso:
Aunque estas opciones no forman parte de una actualización oficial de WhatsApp, permiten transformar la apariencia de la aplicación conforme a la celebración de Halloween.
MÁS SOBRE: