Active el modo Halloween en WhatsApp con este paso a paso: es muy fácil y rápido

WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo, no solo se destaca por permitir enviar mensajes, realizar llamadas o compartir fotos y videos, sino también por ofrecer diferentes formas de personalizar la experiencia del usuario.

Desde cambiar fondos de pantalla hasta elegir tonos específicos, la plataforma busca que cada persona adapte la app a su estilo y preferencias.

Con la celebración de Halloween, muchos usuarios aprovechan la oportunidad para darle un toque especial a su aplicación. Aunque WhatsApp no cuenta con una función oficial que active el “modo Halloween” de manera automática, existen varias opciones para modificar la apariencia de la interfaz de acorde al día de las brujas.

Cómo activar el modo Halloween en WhatsApp

Activar el modo Halloween en WhatsApp es un proceso sencillo que se puede realizar con algunas herramientas externas y ajustes dentro de la propia aplicación. A continuación, le contamos cómo hacerlo paso a paso:

Cambie el ícono de la aplicación. Descargue la app Nova Launcher desde Google Play Store.

Configúrela como el lanzador predeterminado de su teléfono.

Busque en internet una imagen PNG del ícono de WhatsApp con diseño de Halloween (por ejemplo, con calabazas o tonos oscuros) y guárdela en su dispositivo.

Mantenga presionado el ícono de WhatsApp, seleccione “Editar” y cambie la imagen por la que descargó. Modifique el fondo de los chats. Ingrese a Ajustes → Chats → Fondo de pantalla.

Elija un fondo oscuro o con motivos de Halloween, como murciélagos o telarañas. Estos colores ayudan a reforzar el ambiente misterioso de la festividad. Agregue stickers temáticos. Abra cualquier conversación y toque el ícono de stickers.

Pulse el símbolo “+” para buscar y descargar paquetes de stickers relacionados con Halloween.

Aunque estas opciones no forman parte de una actualización oficial de WhatsApp, permiten transformar la apariencia de la aplicación conforme a la celebración de Halloween.