Trucazo para tomar fotos con efecto ojo de pez desde WhatsApp: Descubra este y muchos más filtros

WhatsApp es una de las aplicaciones más grandes en la historia de la tecnología. Este servicio de mensajería posee una popularidad a nivel mundial notable, gracias a su practicidad, y su eficacia en labores simples.

Esta app le permite conectarse con sus seres queridos, sin importar la distancia, y así compartir llamadas, mensajes, o momentos emotivos desde la comodidad de su hogar y su celular.

Sin embargo, esta aplicación posee otras funciones que incluso pueden pasar desapercibidas, y de hecho, en este caso les contaremos sobre una de gran utilidad que pocos conocen.

El ojo de pez y otros filtros presentes en WhatsApp

Con el paso del tiempo, WhatsApp ha permitido que sus usuarios se comuniquen con sus contactos, no solo a través de texto, sino también de archivos multimedia.

Cada vez más formas de imagen o video pueden ser compartidas a través de esta app, con lo que son innovaciones notables en materia de tecnología.

De hecho, algo que pocos saben, es que WhatsApp, al igual que Instagram, tiene su propio apartado de filtros.

Esta aplicación, a través de su cámara, permite tomar fotografías especiales, con un toque creativo que pocos conocen.

Un ejemplo de esto es el filtro de ojo de pez. Este modo le permitirá tomar fotos con un ligero zoom a modo de lupa, lo que puede ser creativo y útil en ciertos contextos.

Aunque la utilidad de este modo es notable, no es el único filtro presente en la cámara de WhatsApp. Allí también podrá encontrar cambios de color, de imagen, o incluso de fondo.

Para acceder a estas opciones, el paso a paso a seguir es muy sencillo.

1- Entrar a un chat de WhatsApp

2- Pulsar el botón de la cámara abajo a la derecha

3- Tocar la varita que verá en la parte baja de la pantalla

4- Probar los filtros que se desplegarán

Luego de esto, podrá tomar fotos con estos filtros, para así dar un toque creativo y más llamativo a sus fotografías.

Cabe aclarar que para disfrutrar de estas funciones a plenitud y con buen funcionamiento, se recomienda mantener su aplicación actualizada, para así asegurarse de contar con las últimas opciones de la cámara y de WhatsApp como aplicación.