Así puedes activar y personalizar tu WhatsApp con el modo ‘Stranger Things’: es muy fácil

‘Stranger Things’ es una de las series más destacadas de este 2025. La icónica producción de Netflix promete grandes emociones y miles de fanáticos se preparan para lo que será el gran cierre de esta gran trama.

La expectativa se hizo notable durante los inicios del mes de diciembre, luego de que se revelara el volúmen 1 de la última temporada de esta producción.

Más noticias: ¿Adiós al número de teléfono? Así será el nuevo método de identificación en WhatsApp

El gran cierre se dará entre los días 25 y 31 de diciembre, por lo que miles sueñan con poder ver este final definitivo. Si usted es uno de ellos y quiere ponerse en ambiente para esta temporada 3, aquí les contamos como activar el modo ‘Stranger Things’ de WhatsApp.

Paso a paso para activar el modo ‘Stranger Things’ de WhatsApp

‘Stranger Things’ ha movido grandes fibras entre las multitudes. Miles de fanáticos se han mostrado claramente emocionados por el lanzamiento de esta serie desde sus inicios, y así se ha mantenido por varios años.

El movimiento de esta serie no solo se ha dado desde la serie, sino también a nivel de marketing, con la venta de varios elementos conmemorativos.

Si usted es uno de los amantes de ‘Stranger Things’ y le gusta demostrarlo de forma notable, les contamos que puede demostrarlo de gran manera con un paso a paso para activar el modo especial de esta serie en su WhatsApp.

Más noticias: Estos son los celulares que se van a quedar sin WhatsApp en el 2026; tome nota

En caso de que desee activar su modo ‘Stranger Things’ en WhatsApp, solo debe descargar ‘Nova Launcher’, y luego seguir estos pasos:

Descargar la imagen de Stranger Things que desea en formato PNG Abrir Nova Launcher y seleccionar WhatsApp Elegir ‘editar’, luego ‘aplicaciones’ y elegir como icono la imagen descargada Ajustar el tamaño y guardar los cambios

La personalización también puede realizarla en sus chats, con un fondo personalizado de esta serie. Para ello también deberá descargar el PNG, y dirigirse a los ajustes de la app.

Allí verá el apartado de ajustes de chat, y también el fondo para cada uno de ellos. En esta parte ajustará la imagen que descargó, y también podrá configurarla individualmente en cada contacto.

Finalmente, también puede configurar su teclado con una imagen de ‘Stranger Things’, siempre y cuando use ‘GBoard’, con los siguientes pasos: