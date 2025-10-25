¿Adiós al número de teléfono? Así será el nuevo método de identificación en WhatsApp

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo, está preparando una función que promete cambiar la manera en que millones de personas se comunican cada día.

Desde su lanzamiento, la plataforma ha dependido del número de teléfono como el principal medio para conectar a los usuarios. Sin embargo, esta dinámica está a punto de transformarse con la llegada de un nuevo sistema de identificación.

La compañía, propiedad de Meta, trabaja en la implementación de nombres de usuario únicos, una herramienta que permitirá iniciar conversaciones sin necesidad de compartir el número de teléfono personal.

Con esta actualización, WhatsApp busca fortalecer la privacidad de sus usuarios, evitando que su información de contacto quede expuesta a desconocidos o a quienes solo desean establecer una comunicación temporal. Este cambio también representa una evolución en la forma de usar la app, acercándola más a redes sociales como Instagram o X.

¿Cómo funcionará el nuevo método de identificación en WhatsApp?

Con esta actualización, cada usuario podrá crear un nombre de usuario exclusivo que funcionará como su nueva forma de contacto dentro de la aplicación. En lugar de entregar el número de teléfono, bastará con compartir un alias, por ejemplo, @nombredeusuario, para que otra persona pueda buscarlo e iniciar una conversación.

Para prevenir el contacto no deseado o los mensajes de spam, WhatsApp incluirá un sistema de autorización previa. Esto significa que, aunque alguien conozca su nombre de usuario, no podrá enviarle mensajes directamente sin su consentimiento.

La aplicación pedirá una “clave de nombre de usuario”, un código especial que deberá compartirse antes del primer contacto. De esta forma, el usuario receptor podrá decidir si acepta o no iniciar la conversación.

De acuerdo con el portal especializado WABetaInfo, la compañía también trabaja en una opción para reservar nombres de usuario antes del lanzamiento oficial. Esta medida busca evitar que ciertas personas se apropien de nombres de marcas, figuras públicas o personalidades reconocidas.