Así puede activar el modo ‘Iron Maiden’ en WhatsApp: siga el paso a paso
Iron Maiden es una de las bandas más legendarias del metal, gracias a una amplia capacidad de componer éxitos históricos.
Iron Maiden es una de las bandas más legendarias del metal, gracias a una amplia capacidad de componer éxitos históricos.
Iron Maiden es una de las bandas más legendarias del metal y de la industria musical. Este grupo liderado por artistas brillantes de la talla de Steve Harris o Bruce Dickinson, ha logrado acumular una cantidad enorme de éxitos.
Varios himnos del heavy metal han sido compuestos por esta banda, a partir de letras inolvidables y ritmos históricos, los cuales, han ganado miles de fans.
Más noticias: ¿Paul McCartney o Iron Maiden? Este fue el concierto de rock que tuvo más asistentes en Bogotá
En caso de que sea fanático de esta agrupación, y desee representarlo incluso en su WhatsApp, les contaremos al detalle como puede activar el modo ‘Iron Maiden’.
Iron Maiden es una de las bandas con mayor cantidad de fanáticos en el mundo. Tanto en Colombia como en el resto del mundo, varios seguidores han vibrado al ritmo de las canciones de ‘la doncella de hierro’.
Esto se ha demostrado en plataformas digitales, pero sobre todo, en conciertos, donde la banda ha sido capaz de estremecer varios escenarios.
En estos hechos, los fanáticos han demostrado de manera infalible su pasión por el metal, y por una banda brillante como lo es Iron Maiden.
Si usted es uno de estos amantes que tiene como pasión a este colectivo, les contaremos como puede activar el modo de esta banda en su WhatsApp.
Más noticias: ¿Qué significa Iron Maiden? La razón por la que escogieron este nombre para la banda
Cabe destacar que dentro de la aplicación no hay ningún modo que lleve textualmente el nombre de la banda.
Sin embargo, puede obtener su propio modo a partir de una serie de configuraciones hechas con facilidad.
Para ello, debe seguir este paso a paso:
Esto le permitirá modificar la apariencia de su WhatsApp, pero no acaba ahí, tal y como con el ícono, también podrá cambiar los fondos de esta aplicación.
Para esto, también deberá descargar una imagen de la banda, y dirigirse al apartado de ajustes, luego chats, y por último fondo, donde podrá adecuar esta fotografía.
Sin lugar a dudas, esto demostrará su gran pasión por una banda legendaria, como lo es, por supuesto, Iron Maiden.
MÁS SOBRE: