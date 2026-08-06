¿Cuál es la goleada más impresionante en la historia de la Liga Colombiana? Hubo más de 10 goles

Ya comenzó la Liga BetPlay 2026-2 y cientos de personas están a la expectativa de todo lo que será este nuevo momento en el campeonato, donde varios de los equipos más grandes quieren seguir avanzando. El pasado fin de semana se desarrolló la fecha dos, en donde se pudo ver una de las goleadas que más se va a recordar en este semestre, pues el América de Cali le metió siete goles al Boyacá Chicó en su juego en el Pascual Guerrero de Cali.

👹 Si te los perdiste, acá están. Y si ya los viste… nunca está de más volver a celebrar 𝟕 𝐠𝐨𝐥𝐞𝐬. ⚽❤️ pic.twitter.com/fGib01enOh — América de Cali (@AmericadeCali) August 3, 2026

Aunque muchos mencionaron que esto sin duda era una de las goleadas más históricas del FPC, no es tan así, pues en el pasado, otros equipos han marcado muchos más goles. Este fue el caso de Independiente Santa Fe cuando jugó contra Envigado, en donde los leones llegaron a marcar en total siete goles, mientras que su rival tan solo uno.

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¿Cuál es la goleada más impresionante en la historia de la Liga Colombiana?

Después de que el América de Cali se lograra posicionar como uno de los favoritos por el título en el semestre 2026-2, las personas empezaron a hablar sobre cuáles son esas goleadas históricas en el fútbol profesional colombiano. Aunque muchos hablan de las más recientes, otros se fueron a hace varios años, cuando un equipo logró marcar 12 goles en un solo partido.

Se trata del encuentro entre Unión Magdalena y Universidad de Bogotá, dos equipos que estaban entre los más grandes en 1951. En ese momento, el Unión Magdalena marcó 12 goles, convirtiéndose así en el cuadro con la máxima goleada registrada en el FPC.

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Para ese mismo año, se vivió otra de las mayores goleadas de la historia. El Boca Juniors de Cali jugó contra Atlético Nacional en 1951, pero el cuadro caleño logró ganar con un marcador 10-0, pasando a la historia como una de las goleadas más importantes.

Posteriormente en 1954, el club de la capital, Independiente Santa Fe, logró ganar al Deportivo Pereira en una de las goleadas más importantes de los 90. En ese entonces, el cuadro cardenal logró ganar con un marcador 10-0, llegando a hacer historia.