¿Cuándo será el regreso de Culotauro a Colombia? Esto reveló Maikol Chacón

Hace algunas semanas se dio a conocer que el reconocido comediante ‘Culotauro’ debía salir del país después de recibir algunas amenazas en donde le criticaron su posición política. Aunque en su momento no se conocieron detalles sobre lo que habría pasado, su amigo, Maikol Chacón, en entrevista con ‘El Gallo’ de Radioacktiva, habló sobre el tema.

Cuando el comediante tomó su decisión de salir del país, tomó todas sus cosas, se despidió de su familia, amigos, puso pausa a sus proyectos y se fue junto a sus perritos. De inmediato, varias personas reaccionaron a la despedida en redes sociales, no solo brindando todo su apoyo, sino también preguntando cuándo sería su regreso.

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¿Cuándo será el regreso de Culotauro a Colombia?

En medio de la entrevista a Maikol Chacón con ‘El Gallo’, el comediante confesó varios detalles de lo que fue la despedida con Culotauro. Confesó que, sin duda, la partida de su amigo fue un dolor muy grande, en especial porque dejó un vacío, teniendo en cuenta que lograron formar un vínculo grande, en donde los dos no se separaban en su día a día.

Sin embargo, tiene presente que él necesitaba este tiempo fuera del país, para tomarlo como si fuera un “detox”. Algo que ha sido algo complejo, teniendo en cuenta que los mensajes a favor y en contra en sus redes sociales siguen llegando todos los días.

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“Se fue por un largo tiempo, no es como que se hubiera ido por dos meses o tres meses, no, se fue por años”, aseguró el comediante.

Al hablar sobre cuándo sería el regreso de Culotauro a Colombia, Maikol Chacón reveló que el plan inicial era que el comediante pudiera pasar una larga temporada en el exterior, sin mencionar en qué país se encuentra. Además, él ya tendría definida cuál es la fecha en la que va a volver a Colombia, pero prefieren no mencionar esta información por su seguridad.

“Tal vez sí me ha dicho (cuándo va a volver), pero eso sí ya se me sale de las manos decirlo”, finalizó Maikol.

Sin embargo, todos los fans de Culotauro podrán estar atentos a sus movimientos por medio de su cuenta de Instagram, en donde está compartiendo contenido de cómo vive ahora en el exterior, junto a sus perritos.