¿Cuál será el futuro de ‘Por la Ventana’? Maikol Chacón reveló la verdad detrás del proyecto

‘Por La Ventana’ es, sin lugar a dudas, uno de los mayores proyectos de humor en Colombia en los últimos años. La unión de Camilo Sánchez con ‘Culotauro’ y Emir Quintero resultó en un formato innovador y refrescante.

A través de varios capítulos, este programa logró contar con varios invitados, quienes se subían a su carro a disfrutar de las preguntas y del humor, lo que cautivó a miles de fanáticos.

Aun así, este proyecto habría llegado a su fin, luego de que ‘Culotauro’ se viera obligado a abandonar el país. Este comediante tuvo que salir de Colombia, fruto de algunas amenazas por su posición política.

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Muchos seguidores se entristecieron por esto, y también por el futuro de ‘Por La Ventana’. Sin embargo, este 6 de agosto tuvimos a Maikol Chacón en El Gallo de Radioacktiva, íntimo amigo de ‘Culotauro’, quien nos habría revelado la verdad sobre el futuro de este proyecto.

¿Cuál será el futuro de ‘Por la Ventana’? Maikol Chacón reveló la verdad

Luego de la salida de ‘Culotauro’ del país, la fanaticada del humor y de ‘Por La Ventana’ se mostró notablemente triste. La salida forzada de Colombia por parte de este humorista puso en riesgo sus proyectos personales, y también el futuro de su formato más éxitoso.

Para muchos, la salida de ‘Culotauro’ de Colombia selló el final de este proyecto. No obstante, la realidad es que no habría llegado a su fin.

De hecho, Maikol Chacón, comediante amigo de ‘Culotauro’ nos visitó en El Gallo de Radioacktiva y reveló el verdadero futuro que tendría este proyecto.

“No sé si tenga permiso para decir esto pero lo voy a decir. Pues ellos igual ya tienen como, en estos momentos tienen como 3 meses de ‘backup’. Entonces, ‘Culotauro’ está esperando como instalarse adonde llegó y ya empezar a subir los últimos capítulos de ‘Por La Ventana’, que fueron capítulos ya grabados” dijo Chacón.

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Este comediante, de hecho, adelantó que los nuevos capítulos prometen tener grandes invitados, que emocionarán a miles de fanáticos.

Aun así, por ahora se desconoce cuando se darán estos nuevos episodios, ni tampoco se conoce se habrán nuevas grabaciones del formato.

Lo cierto es que los amantes de ‘Por La Ventana’ se han emocionado, y están ansiosos de poder ver los nuevos episodios que prometen estos humoristas.