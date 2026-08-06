Faltan unas semanas para que se dé inicio a la nueva edición de Rock al Parque 2026 y es que del 10 al 12 de octubre se van a celebrar los 30 años de uno de los festivales de música más importantes en la capital. Aunque hace varios días se dio a conocer la programación de fechas y horarios, aún hay una gran incógnita sobre las bandas que se van a subir al escenario en esta oportunidad.

Sin embargo, en la mañana de este jueves seis de agosto del 2026, una importante banda de metal internacional habría filtrado por error su participación en el festival. La noticia tomó por sorpresa a todos sus seguidores, quienes mostraron gran emoción por todo lo que sería su regreso al país.

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¿Cuál es la primera banda que anunciaron en Rock al Parque 2026?

Es importante mencionar que, por ahora, no hay mucha información sobre cuál será el cártel oficial de todos los artistas que se van a presentar en la celebración de los 30 años de Rock al Parque. Sin embargo, ya se conoce cuál será esa banda internacional de metal que va a encender la energía en el escenario.

Se trata de Apocalyptica, la banda de Finlandia que ya se había presentado en el 2005 en Rock al Parque y es recordado como uno de los shows más importantes de esa edición. Ahora, vuelven por la puerta grande y tendrían varias canciones nuevas con las que esperan emocionar a todos sus fans.

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Por medio de las historias de Instagram de Apocalyptica, la banda dio a conocer las fechas de sus próximas presentaciones en todo el mundo. En el cartel oficial se puede ver que el próximo 10 de octubre del 2026 la banda tendría su presentación en Rock al Parque 2026, edición 30 años.

Pero eso no es todo, sino que también tienen una fecha en Medellín, el siete de octubre del 2026 en el Teatro UDEM. Por ahora, no hay mayor información sobre todo lo que será este show, pero sin duda, cientos de fans están emocionados de poder verlos en VIVO nuevamente y completamente GRATIS.

Desde la organización de Rock al Parque no han confirmado la presencia de la banda en el cartel oficial, pero con la publicación de los artistas, ya muchos dan por hecho que van a llegar a Colombia en octubre por la puerta grande.