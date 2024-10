¿La película de ‘Attack on Titan’ se podrá ver en Colombia? Tráiler y detalles del final del anime

Ataque a los Titanes, también conocida como Attack on Titan o Shingeki no Kyojin, es una serie de anime basada en el manga de Hajime Isayama. La historia transcurre en una época donde la humanidad se encuentra cerca de la extinción debido a los Titanes. Seres cuyo objetivo principal es devorar a los humanos.

Debido a esto, los humanos se ven obligados a construir murallas para protegerse de estos. Durante el desarrollo de la historia, se revelan detalles sobre el origen de los Titanes, información secreta en torno a las murallas, y conflictos políticos y sociales entre las facciones humanas.

¿De qué se trata la película de ‘Shingeki no Kyojin’?

‘Attack on Titan The Movie: THE LAST ATTACK’ recopilará las dos partes de ‘Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS’ en una película de 145 minutos, dirigida por Yuichiro Hayashi.

En una entrevista, Hayashi mencionó que «originalmente dibujé los guiones gráficos para THE FINAL CHAPTERS con la idea de que se vería como una sola película. Entonces, tener la oportunidad de que todos lo vean en el mejor entorno posible, el cine, es un sueño hecho realidad para mí”.

Tráiler oficial de Attack on Titan The Movie: THE LAST ATTACK’

¿Cuándo se estrena la película de Attack on Titan’?

La cinta se estrenará en las salas de cine de Japón el 8 de noviembre, pero hasta el momento no se conoce información sobre su distribución internacional. Sin embargo, si la película prepara funciones en países fuera de Asia, lo más probable es que Colombia se encuentre entre los territorios seleccionados. Ya que en un tiempo para acá, este tipo de contenido ha mostrado resultados favorables en la taquilla nacional, siendo el caso de ‘Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Rumbo al Entrenamiento de los Pilares’ y ‘El niño y la garza’, de Studio Ghibli.

Así puede ver Shingeki no Kyojin en orden

La serie se encuentra disponible en Prime Video y Crunchyroll, plataforma de streaming enfocada en contenido de animación de origen asiatico.