Todos los días las personas descargan aplicaciones en sus dispositivos móviles, esto con el fin de poder tener una vida un poco más entretenida o simplemente facilitar sus actividades diarias. Pese a eso, hay una aplicación que podría tener virus y puede convertirse en un dolor de cabeza en el momento que le estén robando la información personal.

Esto teniendo en cuenta que muchas veces, en el dispositivo móvil, no solo se almacenan contraseñas, sino también datos bancarios, cédulas, entre otros datos que pueden ser de gran utilidad para los delincuentes.

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Algunos expertos en seguridad cibernética han dado a conocer detalles sobre todo lo que pueden hacer las personas para evitar ser víctimas de los delincuentes. Allí mencionan las aplicaciones que podrían estar robando sus datos en segundo plano, todo gracias a un software que puede violar los sistemas para sustraer esta información.

¿Cuál es la aplicación que puede estar robando sus datos?

En días pasados, las autoridades internacionales emitieron una alerta en donde mencionan que hay una empresa creadora de una aplicación que se estaría robando la información de los usuarios. Se trata de Perseus, un malware que fue diseñado en días pasados para dispositivos Android y se puede descargar sin problema en los celulares.

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Según mencionan los expertos, la aplicación tiene un software malicioso que puede empezar a ejecutarse en segundo plano y sustraer toda la información personal de las personas. Esto incluye contraseñas, datos de tarjetas guardadas, fotos, chats, entre otros mensajes que guarden cosas confidenciales.

La empresa Threat Fabric identificó que el funcionamiento de esta aplicación solo podría afectar a las personas, lo que quiere decir que no cumple con las funciones que promete a la hora de la descarga, sino que funciona con otro fin. Así que si usted la tiene en su teléfono, la recomendación es que pueda eliminarla, para así evitar cualquier tipo de daño en el dispositivo, como robo de información.