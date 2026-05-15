¿The Strokes en Bogotá? Revelan pista de concierto de la banda en Colombia y la expectativa es total

The Strokes ha emocionado a todos sus fanáticos en Colombia durante este 14 de mayo. Después de una larga expectativa, la histórica banda se presentaría en la capital del país, en lo que promete ser una de sus mejores giras por Sudamérica.

La agrupación de Julián Casablancas reveló recientemente sus fechas con las que girará por el mundo, incluida su presencia en el Primavera Sound de Brasil. En este anuncio faltó Colombia y la ausencia preocupó a los fans.

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Sin embargo, este 14 de mayo se reveló una pista infalible, y la emoción de los fanáticos empieza a demostrarse en las redes sociales.

¿The Strokes en Bogotá? Publican pista de show de la banda en Colombia

Sin lugar a dudas, la emoción por The Strokes en Sudamérica es total. La banda ha brillado de gran manera en varias ocasiones, sobre todo en época de festivales, tanto en Colombia, como en otros países como Argentina y Brasil.

No obstante, la agrupación se aventura para realizar una gran gira en este 2026, en el que sueñan con brillar por Sudamérica y el mundo en solitario.

Los fanáticos de Colombia han estado a la expectativa de que la banda llegue al país por primera vez desde 2022, en lo que sería su tercera presentación.

Por el momento la posibilidad de ver a The Strokes en Colombia era un simple rumor. Sin embargo, todo parece empezar a tomar rumbo este 14 de mayo.

A través de sus redes sociales, Páramo Presenta, una de las productoras de eventos más grandes de Colombia, publicó una pista que indicaría la llegada de la banda al país.

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En un video posteado en dichas redes se puede ver la silueta del logo de The Strokes. Sin embargo, la particularidad es que dentro del mismo se puede leer la fecha de 2 de diciembre de 2026.

Justamente esta fecha encajaría a la perfección en el recorrido que planea The Strokes por Sudamérica. De hecho, en la descripción del video se puede leer ‘Is This It?’, nombre del álbum debut de la banda.

Hasta ahora este show no se ha confirmado de forma oficial. No obstante, las pistas empiezan a ser claras y la emoción de los fanáticos es total.