¿Dónde puedo cambiar monedas o billetes viejos o rotos en Bogotá? Lugares autorizados

Por diferentes motivos, en ocasiones las personas tienen billetes en mal estado o viejos que no reciben en todo lado, al punto de llegar a pensar que este dinero se puede perder. Sin embargo, según han dado a conocer las entidades bancarias en Colombia, esto tiene solución y usted podría cambiarlos sin problema en los puntos autorizados.

Tenga en cuenta que esto solo aplica para cambios de billetes en mal estado que usted por error hubiera roto, sean muy viejos, se mojaran en la lavadora, entre otros. Pero, en caso de que usted tenga un billete falso, este no se lo van a cambiar en ninguna entidad bancaria ni establecimiento de comercio.

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¿Dónde puedo cambiar billetes y monedas en mal estado en Bogotá?

Según se puede evidenciar en la página web del Banco de la República, esta es la única entidad que podría cambiar este tipo de billetes o monedas en mal estado. Sin embargo, debe tener en cuenta cuál es la oficina en donde puede hacer el trámite y los horarios establecidos.

La entidad cuenta con las ventanillas de tesorería que se encuentran ubicadas en la Calle 13 #35-25 en Bogotá. Hasta este lugar pueden llegar todas las personas interesadas en cambiar su dinero en mal estado por otros que puedan usar sin problema en cualquier lugar.

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Allí, las personas deben entregar los billetes de cualquier denominación o monedas que se encuentren en mal estado, ya sea que se borre su denominación o simplemente sean muy viejas. A cambio, el banco le va a entregar otros billetes en buen estado de la misma denominación o las monedas metálicas.

Tenga en cuenta que, en algunos casos, los usuarios deben asistir pidiendo cita previa, así que es mejor ingresar a la página web de El Banco de la República e investigar sobre cuál es el proceso que desea realizar. Allí, le darán a conocer las líneas de atención en caso de que usted requiera asesoría en alguno de los casos.

Otra opción es usar estos billetes para realizar operaciones financieras en algunos bancos, pero esto no aplica en todos los casos, pues hay entidades bancarias que no reciben el dinero en caso de que este se encuentre en muy mal estado.