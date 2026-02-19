Bancos revelan los métodos que usan los delincuentes para robar sus cuentas; así puede evitarlo

La inseguridad se convirtió en un tema social que está afectando a cientos de colombianos, quienes se han visto afectados no solo por robos a mano armada, sino porque han recibido mensajes, correos o llamados, mediante los cuales buscan acceder a sus cuentas bancarias. En varias oportunidades han tenido éxito, quedándose con todo el dinero de los usuarios que revelan sus datos personales por estos medios.

Por eso, en los últimos días, Bancolombia decidió dar una guía informativa sobre todo lo que deben hacer para no caer en las trampas de los delincuentes. Allí, informan sobre cuáles son las principales modalidades de estafa que están usando en la actualidad y de las que usted podría ser víctima en cualquier momento.

¿Cómo le pueden robar sus cuentas bancarias por medio de una llamada?

Actualmente, los delincuentes usan diferentes métodos para que las personas revelen su información personal. El único método no serían las llamadas, sino que también clonan páginas web, enviarían mensajes de texto falsos, entre otros.

Uno de los métodos más usados es el vishing, en donde un presunto asesor llama para poder obtener información confidencial de sus productos. Allí le puede pedir códigos de confirmación enviados a su celular, que no debe suministrar en ningún caso, ni mucho menos compartir pantalla.

Otro de los más usados y que afecta a cientos de usuarios es el smishing, en donde envías mensajes de texto con un link de interacción, como si fuera a ingresar a la página web de un banco. Pero de esta manera roban su información, pueden ingresar a sus cuentas bancarias y en solo segundos dejarlas en ceros.

Las entidades financieras recomiendan siempre desconfiar a la hora de recibir llamadas de un número desconocido en donde le hagan peticiones inusuales sobre sus datos personales. Piense siempre las respuestas a cada una de las preguntas que le están haciendo; en caso de que le pidan información privada, cuelgue de inmediato.

Por último, si tiene dudas sobre de dónde proviene la llamada, puede comunicarse directamente con el banco para recibir asesoría personalizada o visitar algunas de las oficinas, con el fin de tener mayor seguridad en sus trámites. Recuerde que datos como claves dinámicas, códigos de confirmación y números de tarjeta no son solicitados en ningún caso por los asesores.