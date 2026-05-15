Video viral de TikTok en un estadio: Paso a paso para hacerlo fácil y rápido con su celular

TikTok, indudablemente, se ha convertido en una fuente enorme de tendencias y videos virales en los últimos años. Varios influencers han creado contenido que ha enamorado a sus fanáticos, y se ha convertido en ‘trend’ alrededor de todo el mundo.

De hecho, con motivo de la fiebre del fútbol que se vive este año por el Mundial de la FIFA 2026, se ha viralizado un video creado con IA que puede recrear fácilmente.

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Miles de influencers y usuarios se han puesto en estadios a nivel mundial, como si fueran captados por las cámaras en medio de un partido. Si usted quiere crear el suyo propio, puede hacerlo fácilmente, y aquí les tenemos el paso a paso.

La tendencia de los videos en estadio

En los últimos días, las redes sociales han estado llenas de imágenes de estadios. Varios influencers han publicado videos en los que se los puede ver como protagonistas en cámaras de televisión en medio de partidos de fútbol u otros deportes.

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Lo que muchos no saben es que estos no son reales, y que por el contrario son realizados con IA, y son reconocidos como ‘Korean Baseball IA Trend’.

The KBO baseball AI fan cam trend has taken over social media in the last weeks, and it's genuinely hard to tell what's real.



People are using AI to generate clips that look exactly like a live Korean baseball broadcast accidentally caught them in the stands, complete with… pic.twitter.com/CByphqJHTo — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 12, 2026

Spent some time testing out AI tools because the Korean baseball trend is everywhere right now 🙌🏻



Here’s a small tutorial so you don’t have to search everything up like I did 🧵👇🏻 pic.twitter.com/ljdnYUf5Xf — Chiken (@chikennn__) May 13, 2026

I did the Korean baseball trend pic.twitter.com/Ppl9TXJIr5 — Amber Kawaii (@eurocatgirl) May 14, 2026

Así puede crear su propio video viral de TikTok en un estadio

Si quiere crear el suyo propio, es muy sencillo. Este es el paso a paso al detalle:

1- Suba una foto suya a ChatGPT y escriba el siguiente prompt: Create a realistic sports broadcast screenshot-style documentary photo set in the spectator stands of a Korean professional baseball game. Analyze an attached image and the person in the image is sitting in the stadium seats, delicate facial features, and a surprised yet focused expression as his/her looks toward the field.

the person wears a KBO team, (E05) design jersey (esta última parte puede ser modificada por el equipo o deporte con el que desee hacer su video.

La parte de ‘Korean professional baseball game’ también puede ser cambiada a baloncesto, fútbol o el deporte que desee, en el país que desee.

2- Luego de esto deberá dirigirse a ‘PixVerse’

Allí pondrá la fotografía generada en ChatGPT, y le escribirá el siguiente prompt a la IA:

Realistic sports broadcast continuous shot, the person in the image sits in a KBO baseball stadium, looks toward the field, then notices the camera and turns to look directly at the lens with a bright, natural smile, waving”.

Luego de esto tendrá su video tendencia ideal para imaginarse en el estadio.