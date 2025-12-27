Esta es la aplicación de Google para ver películas gratis: ¿Cómo funciona? Pasos para activarla

Google es una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo y, además de su buscador, correo electrónico y sistema operativo Android, también cuenta con su propia plataforma de entretenimiento. Se trata de Google TV, una aplicación pensada para centralizar el contenido audiovisual y facilitar el acceso a películas, series y televisión en vivo desde un solo lugar.

Google TV funciona como un centro de control para el entretenimiento digital. En lugar de abrir varias aplicaciones por separado, esta plataforma reúne el contenido de servicios de streaming como Netflix, Disney+, Prime Video y otros, y lo muestra en una sola interfaz.

Entre sus principales funciones se encuentran la búsqueda por voz, la creación de perfiles, las sugerencias basadas en los gustos del usuario y la posibilidad de controlar otros dispositivos del hogar inteligente vinculados a la cuenta de Google. Google TV se puede usar desde televisores que ya lo traen integrado o a través de un dispositivo externo que se conecta al televisor por HDMI.

Cómo ver películas gratis en Google TV

Una de las ventajas menos conocidas de Google TV es que permite acceder a películas y series sin pagar una suscripción mensual. Para hacerlo, existen varias opciones dentro de la propia plataforma.

Canales gratuitos en vivo

Dentro de Google TV hay una pestaña llamada “En vivo”. Allí se encuentran los canales gratuitos conocidos como Google TV Freeplay, que ofrecen programación continua sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales ni registrarse. Estos canales incluyen películas, series y contenido temático que se reproduce de forma similar a la televisión tradicional. Sección de contenido gratis

En la interfaz principal también se pueden encontrar apartados identificados como “Gratis”. En estas secciones, Google TV muestra películas y series bajo demanda que se pueden ver sin costo, aunque incluyen anuncios publicitarios durante la reproducción. Aplicaciones gratuitas desde Play Store

Otra forma de acceder a contenido sin pagar es instalando aplicaciones gratuitas desde la tienda de Google TV. Algunas de las más recomendadas son: