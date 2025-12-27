Esta es la aplicación de Google para ver películas gratis: ¿Cómo funciona? Pasos para activarla
Google cuenta con una aplicación que permite a los usuarios ver contenido bajo demanda sin tener que pagar una suscripción.
Google es una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo y, además de su buscador, correo electrónico y sistema operativo Android, también cuenta con su propia plataforma de entretenimiento. Se trata de Google TV, una aplicación pensada para centralizar el contenido audiovisual y facilitar el acceso a películas, series y televisión en vivo desde un solo lugar.
Google TV funciona como un centro de control para el entretenimiento digital. En lugar de abrir varias aplicaciones por separado, esta plataforma reúne el contenido de servicios de streaming como Netflix, Disney+, Prime Video y otros, y lo muestra en una sola interfaz.
Entre sus principales funciones se encuentran la búsqueda por voz, la creación de perfiles, las sugerencias basadas en los gustos del usuario y la posibilidad de controlar otros dispositivos del hogar inteligente vinculados a la cuenta de Google. Google TV se puede usar desde televisores que ya lo traen integrado o a través de un dispositivo externo que se conecta al televisor por HDMI.
Una de las ventajas menos conocidas de Google TV es que permite acceder a películas y series sin pagar una suscripción mensual. Para hacerlo, existen varias opciones dentro de la propia plataforma.