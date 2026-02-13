Atlético Nacional y Millonarios se tendrán que enfrentar en lo que sería uno de los partidos más importantes que van a disputar este semestre. En esta oportunidad, dos de los equipos más grandes de Colombia tendrán que ganarse el cupo para participar en el torneo internacional de la Copa Sudamericana.

Este es uno de los encuentros más esperados del 2026, pues los dos equipos sí o sí quieren participar en uno de los torneos internacionales que se presentan en Sudamérica. Sin embargo, solo hay un cupo y tendrán dos partidos para poder demostrar que tienen todo para ser el equipo que tiene todo para ir.

Atlético Nacional solicitó prohibir ingreso de hinchas de Millonarios en el Atanasio Girardot

Sin duda, hay mucha expectativa de lo que podrá ser el juego, por lo que cientos de personas ya están preparando todo para poder acompañar a su equipo. Pese a eso, al parecer en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, no van a poder entrar hinchas de Millonarios y será un partido solo con aficionados locales.

Así se dio a conocer en las últimas horas por Diego Rueda, periodista de Caracol Radio, quien mencionó que Atlético Nacional solicitó a la Conmebol jugar sin público visitante en este encuentro deportivo. Todo esto, teniendo en cuenta que esto provocaría una visita masiva de personas del equipo contrario y con esto, se ocasionaría un problema de seguridad.

“Nacional fue autorizado por Conmebol para jugar el 4 de marzo ante Millonarios sin público visitante y sin multa, como medida preventiva ante posibles hechos de violencia. América aún no ha solicitado disputar su partido del 5 de marzo solo con hinchada local”, mencionó el periodista deportivo.

La medida fue aceptada por la Conmebol, teniendo en cuenta que quieren evitar cualquier problema que se pueda dar entre las barras de estos equipos. Por eso, no se va a imponer una multa al equipo verdolaga y podrán jugar sin problema en casa.

En los próximos días se darían a conocer los canales oficiales que van a transmitir este partido que se va a disputar el próximo miércoles cuatro de marzo del 2026 a las 7:30 p.m. en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.