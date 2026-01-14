Millonarios confirmó su nuevo fichaje a ÚLTIMA HORA; el nombre encantó a la hinchada

Millonarios volvió a sacudir el mercado de fichajes y esta vez lo hizo con un anuncio que desató la euforia entre sus seguidores. A última hora, el club capitalino confirmó la llegada de un nuevo refuerzo cuyo nombre no tardó en generar ilusión y comentarios positivos en la hinchada. Con este movimiento, el equipo azul demuestra su intención de fortalecer la nómina y dar un golpe de autoridad de cara a los retos que se avecinan.

La noticia se realizó luego de los rumores de la venta del ofensivo ‘Shirra’ Mosquera a Santa Fe, lo que generó gran alegría en la toda la hinchada. Le contamos de quién se trata y todo lo que necesita saber hasta el momento.

Millonarios confirmó su nuevo fichaje a ÚLTIMA HORA

A través de un comunicado oficial en la página de Millonarios, el ‘Embajador’ notificó la llegada de Rodrigo Contreras, delantero argentino que llegará a potenciar el ataque.

“Millonarios FC informa que, luego de completar satisfactoriamente su proceso de exámenes médicos y de documentación, Rodrigo Contreras se convirtió en nuevo jugador del equipo. El delantero llega procedente de Universidad de Chile, en condición de préstamo por un año con opción de compra”, mencionaron en el comunicado.

Asimismo, allí revelaron los motivos por los que decidieron elegirlo como una ficha clave para la temporada de esre 2026, generando gran emoción en toda la hinchada.

“En el plano internacional, Contreras cuenta con experiencia en la Selección Argentina Sub-20, con la que se consagró campeón del Sudamericano 2015, sumando un importante recorrido en competencias de alto nivel. El atacante se caracteriza por su buen posicionamiento dentro del área, su lectura de espacios, movilidad y eficacia de cara al gol, cualidades que le permiten ser una alternativa constante en el frente de ataque y aportar soluciones ofensivas al equipo”, concluyeron.

La hinchada del equipo capitalino no dudó en darle la bienvenida al argentino y expresar su felicidad en los comentarios por la llegada de Rodrigo como préstramo.