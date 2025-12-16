Así quedó el ranking de clubes de la CONMEBOL 2025 ¿En qué puesto quedó Millonarios?

Faltan pocas semanas para que termine el 2025, por lo que ya se están dando a conocer detalles sobre cuáles fueron los mejores equipos que se destacaron a lo largo de este año en la CONMEBOL 2025. Por eso, la Confederación Sudaméricana de Fútbol dio a conocer en las últimas horas, cuál fue el ranking de los mejores clubs que se destacaron a lo largo de los diferentes torneos nacionales e internacionales.

En esta oportunidad, el Flamengo fue uno de los equipos que más destacó, teniendo en cuenta que se coronó como el gran campeón de la Libertadores en un encuentro que generó varias polémicas. Sin embargo, a lo largo de todo el torneo, lograron ganar varios de los encuentros más importantes con grandes equipos.

La gran novedad en esta oportunidad es que los equipos colombianos no lograron estar en los primeros lugares, contrario a eso, se quedaron en posiciones bajas. De hecho, ni atlético Nacional, ni Millonarios hacen parte de los primeras 25 posiciones, algo que preocupa a todos los hinchas de los grupos nacionales.

En los primeros puestos se encuentran Brasil, Argentina y Uruguay, lo que quiere decir que en el 2025, los equipos colombianos bajaron varias casillas. De hecho, hay varios que no alcanzan a estar entre las primeras 30 casillas.

Ranking de clubes de la CONMEBOL 2025

Palmeiras Flamengo River Plate Boca Juniors Peñarol Atlético Mineiro São Paulo Club Nacional Racing de Avellaneda Liga de Quito Fluminense Athletico Paranaense Internacional SC Gremio Olimpia Independiente del Valle Libertad Estudiante de La Plata Botafogo Cerro Porteño Lanaús Corinthias Bolívar Independiente Colo-Colo Vélez Sarsfield Santos Barcelona Cruzeiro Atlético Nacional

En esta oportunidad, el equipo verdolaga bajó varias casillas, al igual que el Junior de Barranquilla, que se encuentra en la casilla número 24, pese al que al parecer, tuvo una gran presentación en los últimos juegos que lo llevaron a clasificar en la gran final.

El América de Cali subió varias casillas, por lo que el equipo colombiano se encuentra en la casilla 36, por lo que subió algunas posiciones respecto al mismo ranking del 2024, en donde se quedó en la posición número 40. Seguido de ellos están Independiente Medellín en el puesto 45, Deportivo Cali en el 51 y Santa Fe en el 53.

Millonarios se encuentra en la posición número 54, algo que sin duda preocupó a todos sus seguidores, pues mencionan que bajó algunas casillas respecto a los años pasados. Sin embargo, todo esto se debe a su participación en algunos torneos, en donde no logró posicionarse en las mejores posiciones.