¿Cuándo se jugarán las semifinales de Champions League? Estos son los días para ver a Luis Díaz

Luis Díaz vivió una jornada soñada en la Champions League el pasado miércoles 16 de abril. El ‘guajiro’ logró un tanto definitivo en cuartos de final con el que eliminó al Real Madrid, para así sellar su pase a semifinales.

El extremo colombiano fue clave en el pase a semifinales del Bayern Munich, y ya muchos empiezan a soñar con verlo disputar la gran final por la ‘orejona’.

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Sin embargo, en el camino deberá superar a un rival de peso enorme, como lo es el Paris Saint-Germain, campeón actual de esta competencia.

Las fechas de los partidos para esta fase ya están decididos, y para que no se los pierda, aquí les contamos cuando se llevarán a cabo.

Así se definen las semifinales de la Champions League

Los cuartos de final han dejado partidos absolutamente inolvidables en la edición de 2025-26 de la Champions League. Esta competencia vio caer a equipos de la talla de Barcelona y Real Madrid.

En contraste, otros clubes legendarios lograron su pase a semifinales, y hasta empiezan a soñar con levantar el máximo trofeo del fútbol en Europa.

Uno de ellos es, por supuesto, el Bayern Munich de Luis Díaz, quien buscará derrotar al Paris Saint-Germain, para así clasificar a su siguiente final, desde la última disputada en 2020, justo ante este mismo club francés.

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Del otro lado de la llave, quienes disputarán un cupo por la final de este torneo serán Arsenal y Atlético de Madrid, luego de derrotar a Sporting de Lisboa y Barcelona respectivamente.

Si no quiere perderse ninguno de estos encuentros, les contamos que las fechas para los que están pautados en su ida y vuelta son las siguientes:

Paris Saint-Germain vs Bayern Munich (ida) – 28 de abril – 2:00 p.m.

Atlético de Madrid vs Arsenal (ida) – 29 de abril – 2:00 p.m.

Arsenal vs Atlético de Madrid (vuelta) – 5 de mayo – 2:00 p.m.

Bayern Munich vs Paris Saint-Germain (vuelta) – 6 de mayo – 2:00 p.m.

¿Cuándo será la gran final?

Luego de que se definan los grandes finalistas de la Champions League, los hinchas del balompié podrán estar atentos a la coronación del rey de Europa en esta edición.

El partido está pautado para llevarse a cabo este 30 de mayo a las 11:00 a.m. desde el Puskás Arena de Hungría.