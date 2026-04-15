Luis Díaz marca GOLAZO definitivo y deja al Real Madrid fuera de la Champions | VIDEO

El desenlace del cruce entre Bayern Múnich y Real Madrid en los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-2026 entregó uno de los momentos más impactantes de la temporada. En un partido cargado de tensión, ritmo alto y dramatismo, el protagonista terminó siendo el colombiano Luis Díaz, quien firmó el gol decisivo en los minutos finales y selló la eliminación del conjunto español.

El compromiso de vuelta arrancó con intensidad desde el primer minuto. Durante la primera mitad, ambos equipos protagonizaron un intercambio ofensivo que dejó el marcador en 3-2 a favor del equipo español en ese tramo del juego. La serie llegaba condicionada por el resultado de la ida, que había terminado 2-1 con anotación del extremo guajiro, un antecedente clave para el desarrollo de la eliminatoria.

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GOLAZO de Luis Díaz acabó con las ilusiones del Real Madrid en Champions

Faltando dos minutos para cumplir el tiempo reglamentario, el guajiro apareció por el extremo izquiedo y con un derechazo convirtió el empate del partido y la superioridad en el marcador global, dandole la oportunidad de avanzar a las semifinales al equipo bávaro.

Esa acción definió el destino del partido. Díaz encontró espacio en la frontal del área y ejecutó un remate potente que desató la euforia en el conjunto bávaro. La anotación no solo amplió la ventaja momentánea, también golpeó anímicamente a un Real Madrid que no logró reaccionar en los instantes finales.

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¡¡¡LUCHO SALVADOR!!! ¡¡GOLAZO DE LUIS DÍAZ PARA EL EMPATE DE BAYERN MÚNICH Y EL 5-4 GLOBAL CONTRA REAL MADRID!!



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El marcador global terminó 6-4 a favor del Bayern Múnich, resultado que confirmó su clasificación a las semifinales. El equipo alemán sostuvo la ventaja en una serie que exigió máxima concentración y efectividad en momentos clave. La actuación colectiva respondió al planteamiento ofensivo que propuso el cuerpo técnico desde el inicio.

Luis Díaz una maquina de hacer goles

Luis Díaz volvió a marcar diferencia en una noche determinante. El colombiano alcanzó seis goles en la presente edición del torneo y quedó a solo uno del registro histórico de Jackson Martínez, quien anotó siete tantos en la temporada 2014/2015 con el Porto. Su rendimiento consolidó su papel como una de las figuras más influyentes del Bayern en la competencia europea.

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El equipo dirigido por Vincent Kompany apostó por presión alta y dominio del balón, una estrategia que incomodó constantemente al conjunto español. Ahora, Bayern Múnich enfrentará a Paris Saint-Germain en semifinales, en una serie que promete mantener la intensidad y el espectáculo en la Champions League.