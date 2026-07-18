¿Cuánto dinero ganará el tercer puesto de la Copa Mundial de la FIFA 2026? Buen premio de consolación

La emoción por la Copa Mundial de la FIFA 2026 es total. Este torneo ya está en su recta final, y presentará varios partidos imperdibles para los fanáticos que estarán atentos a la coronación de un nuevo campeón.

De manera concreta, este torneo entregará su icónico trofeo de color dorado al campeón. Sin embargo, también tendrá un gran premio monetario para el podio del torneo.

Cabe recordar que antes de la gran final tendrá lugar un partido para definir el tercer y cuarto puesto del torneo, en un choque entre los perdedores de la semifinal.

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Aunque pueda parecer irrelevante, este cotejo entregará un gran premio, y aquí les contamos cual será el consuelo para el tercer puesto.

¿Cuánto dinero ganará el tercer puesto de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Indudablemente, la Copa Mundial de la FIFA es un gran escenario de prestigio. Este torneo presenta a las mejores figuras, en una competencia que puede cambiar al completo la carrera de un futbolista.

Sin embargo, para las federaciones de cada país también implica una ocasión imperdible para alcanzar el prestigio, y a su vez grandes premios económicos.

Este torneo otorga gran retribución monetaria, sobre todo si se logra llegar a posiciones altas. Por supuesto, que para el tercer lugar este premio es importante, ya que representa fruto económico por su esfuerzo.

La FIFA entrega un total de 29 millones de dólares para el que queda en el cierre del podio. No obstante, el cuarto puesto también tendrá su retribución por esfuerzo al llegar a las semifinales del torneo más importante en el mundo del balompié.

Esta máxima confederación del fútbol internacional entrega 27 millones de dólares al cuarto puesto, gracias a los resultados obtenidos en este torneo.

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Es importante resaltar que esta suma se añadirá a la suma que ya haya conseguido cada selección durante el desarrollo de la competencia.

¿Cuándo será el partido por el tercer puesto?

En caso de que quiera disfrutar de este partido, le recordamos que tendrá lugar el 18 de junio, solo 1 día antes de la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este encuentro tendrá lugar en el Miami Stadium, y está pautado para llevarse a cabo desde las 4.00 p.m. para los amantes del balompié.