¿Cuántos cambios se pueden hacer en la Copa Mundial de la FIFA 2026? Nuevo reglamento explicado por la FIFA

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha presentado una cantidad enorme de emociones para los amantes del balompié a nivel internacional. Este torneo ha presentado varios ‘partidazos’, e incluso algunas reglamentaciones para el fútbol como deporte.

Algunas reglas han cambiado de forma masiva en el último tiempo para el balompié. Claramente la inclusión del VAR ha sido una de las modificaciones principales, aunque se han presentado más novedades.

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De hecho, una de las más curiosas tiene que ver con las sustituciones que se pueden hacer en cancha. Si está un poco pérdido con este tema, aquí les contamos todos los cambios que se pueden realizar en este torneo.

¿Cuántos cambios se pueden hacer en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Gracias al avance de la tecnología, y algunos paradigmas que se han presentado en el mundo del fútbol en el último tiempo, la FIFA ha implementado varios cambios.

Algunas normas que parecían inamovibles para este deporte en el pasado resultaron modificadas en el último tiempo. Una de ellas es la de los 3 cambios.

Previamente el número de sustituciones estaba limitado a un total de 3, aunque, esto se modificó desde inicios de esta década. A causa de la caida de forma que generó la pandemia COVID-19 en los jugadores, para evitar lesiones, la FIFA decidió aumentar este número a 5.

Gracias a esto, en la Copa Mundial de la FIFA 2026 todos los equipos tienen derecho a 5 modificaciones, al menos en los 90 minutos, aunque, para evitar interrumpir el juego, solo se pueden hacer en 3 ventanas de pausa.

En caso de haber tiempo extra, este número aumenta a uno más, con una ventana adicional, al igual que si un jugador se ve obligado a salir por un golpe en la cabeza.

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Todo esto se implementó con el objetivo de disminuir la carga de los jugadores, sobre todo por la gran cantidad de competencias que se han originado en los últimos años.

Sin dudas, esta es una de las modificaciones más importantes del fútbol en la época reciente, al igual que ciertos cambios puntuales para evitar la pérdida de tiempo en el campo.

Se espera que próximamente la FIFA implemente incluso más modificaciones, con el objetivo de mejorar el deporte en su desarrollo desde la cancha.