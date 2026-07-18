Hora y dónde ver en VIVO HOY sábado a Millonarios vs. Colo Colo en ‘La noche embajadora’

Este sábado estará lleno de buen fútbol, pues por un lado se va a jugar el tercer puesto de la Copa Mundial de la FIFA entre Francia e Inglaterra, mientras que en Bogotá todo está listo para la fiesta embajadora. Millonarios celebra sus 80 años con un partido amistoso contra Colo Colo y lo hará de una forma especial con la presentación del plantel y un show musical.

De esta manera, Millonario vuelve a jugar en la capital después de todo lo que vivió durante la Liga BetPlay 2026-1, en donde quedaron eliminados de los ocho. Sin embargo, en esta oportunidad, vienen con nuevos refuerzos y recargados con el fin de poder seguir marcando y así destacar entre los equipos colombianos.

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Hora y dónde ver en VIVO HOY Millonarios vs. Colo Colo en su primer partido en Bogotá

Este será el primer partido de los embajadores después de sus vacaciones de mitad de año, así que se espera ver a los jugadores en su mejor rendimiento y listos para saltar a las canchas a ganar todos los encuentros. Por eso, el partido entre Millonarios y Colo Colo sin duda va a servir como una preparación para lo que se viene en el semestre.

Según se dio a conocer en las últimas horas, el encuentro va a tener transmisión en VIVO por medio de los canales de ESPN y Disney+ por medio del plan de suscripción pago. Lo que significa que en esta oportunidad, WinSports no va a tener los derechos de transmisión de este encuentro deportivo.

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La programación de ‘La noche embajadora’ va desde las 4:00 p.m. con la presentación de toda la plantilla para el segundo semestre; a las 4:30 p.m. el grupo de rock ‘The Mills’ hará un show musical y, posteriormente, a las 6:00 p.m., se dará inicio al partido contra Colo Colo.

Se habla también de un show de medio tiempo, pero no se tiene información sobre lo que se hará, teniendo en cuenta que en redes sociales hablan de la celebración de los 80 años de Millonarios.