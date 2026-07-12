Noruega puso fin a su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de caer 2-1 ante Inglaterra en el tiempo extra, resultado que dejó al equipo escandinavo fuera de las semifinales y acabó con una de las campañas más sorpresivas del campeonato.

La selección noruega, liderada por Erling Haaland, había sido una de las revelaciones del torneo y llegó hasta los cuartos de final tras superar una destacada fase previa. Sin embargo, no pudo superar al conjunto inglés y se despidió del sueño de conquistar su primera Copa del Mundo.

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Haaland, protagonista tras la eliminación

Tras el pitazo final, las cámaras captaron a Erling Haaland con un evidente gesto de frustración mientras observaba los últimos minutos del compromiso desde el banco de suplentes. La imagen rápidamente comenzó a circular en redes sociales y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada.

Mientras miles de aficionados lamentaban la eliminación de Noruega, otros aprovecharon la ocasión para compartir memes sobre el delantero del Manchester City y el final del camino del equipo escandinavo en el Mundial.

Los memes no tardaron en aparecer

Plataformas como X, Facebook e Instagram se llenaron de publicaciones con imágenes y comentarios relacionados con la derrota noruega. Uno de los mensajes que más se repitió entre los usuarios fue: “Se nos fue Haaland”, acompañado de fotografías, montajes y referencias al impacto que tuvo la eliminación de una de las figuras más mediáticas del torneo.

Otros internautas destacaron el rendimiento que tuvo Noruega a lo largo del campeonato, mientras que algunos compararon la despedida de Haaland con otras eliminaciones de grandes estrellas del fútbol mundial.

Una de las sorpresas del Mundial

Pese a la eliminación, Noruega cerró una participación que superó las expectativas de muchos aficionados. El equipo alcanzó los cuartos de final y se consolidó como una de las selecciones revelación de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con Haaland como una de sus principales figuras durante el torneo.

Estos fueron algunos de los memes que dejó la eliminación de Noruega y Erling Haaland del Mundial 2026.

Los suizos y los argentinos matándose en el campo.



Mientras tanto haaland y bellingham pic.twitter.com/TUdKZwPVAQ — Rosni (@rpintosa_) July 12, 2026

no me gusta que esté triste haaland pic.twitter.com/gYJECPxG1x — flor (@palanttt) July 11, 2026