Cuándo y dónde es próximo Mundial Femenino de fútbol: Sedes, fases torneo y selecciones clasificadas

Cada vez falta menos para poder disfrutar de La Copa del Mundo Femenina. La cuenta regresiva ya inició, estamos y en solo un par de meses se podrá disfrutar del torneo. Distintas selecciones femeninas compiten por un lugar para representar a su país y, eventualmente, regresar al campeonato.

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El evento se llevará a cabo del 24 de junio al 25 de julio en Brasil y es la primera vez en la historia del torneo que se lleva a cabo en este país en Suramérica. Allí, diferentes delegaciones procedentes de todas partes del mundo se darán cita.

Además, no habrá una sola ciudad anfitriona, serán ocho: Río de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Porto Alegre, Recife y Salvador.

Pese a que serán 32 las selecciones que participarán, por ahora, solo se conocen 18 selecciones clasificadas. Entre ellas está: Colombia, Dinamarca, España, Corea del Norte, Nueva Zelanda, Alemania, Francia, Argelia, Australia, China, Corea del Sur, Japón, Filipinas, Argentina, Marruecos, Camerún , Malaui y claro, la anfitriona, Brasil. Los cupos restantes se asignarán después de los respectivos torneos clasificatorios de cada confederación.

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En la edición anterior (2023), la campeona fue la selección de España. En medio de una victoria frente a la selección inglesa 1-0 en el Stadium Australia, de Sídney. Sin embargo, el país que ha conquistado la mayor cantidad de títulos es Estados Unidos, acumulando cuatro hasta el día de hoy.

Desde ahora, tenemos la información necesaria para abrir el espacio en la agenda. Incluso, para ser más precisos, le compartimos las fases en que se desarrollará con las respectivas fechas. La fase de grupos será entre el 24 de junio y el 8 de julio de 2027; los octavos de final serán del 10 al 13 de julio de 2027 y los cuartos de final serán el 16 y 17 de julio de 2027.

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El tramo decisivo tendrá lugar así: semifinales entre el 20 y 21 de julio de 2027; partido por el tercer lugar el 24 de julio de 2027 y la gran final para el 25 de julio de 2027.



Por: Sofía Cataño