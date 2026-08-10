VIDEO: Jugador en Brasil quedó “fuera de lugar” al caer a un hueco en plena celebración; los dejó en shock

En redes sociales es viral un video en donde se ve a un reconocido jugador de fútbol celebrar de una manera que nadie se esperaba ver. De hecho, muchas personas han dejado divertidos comentarios hablando sobre la forma en la que este deportista sin duda quedó “fuera de lugar”.

Los hechos ocurrieron en el partido entre Coritiba vs. Chapecoense en el estadio Couto Pereira, en donde los dos equipos estaban luchando por poder quedarse con los puntos y así no descender. Desde el primer minuto, cientos de personas que estaban en el estadio sentían la tensión de que las cosas salieran de la forma que ellos esperaban, en donde ninguno perdía la oportunidad para poder marcar y así seguir avanzando.

Leer más: Revelan las primeras imágenes de Messi en Argentina en la despedida de Jorge Messi, su padre

VIDEO: Jugador de Brasil se cae en medio de una celebración de gol

Este fue el caso del defensor central Jacy Maranhao, quien estaba feliz de poder ser uno de los jugadores que tenía gran responsabilidad en la cancha. El deportista fue quien marcó el segundo gol a favor de Coritiba, así que muchas personas empezaron a gritar de la emoción, pero lo que él hizo en la cancha opacó todo y dejó en shock a más de uno.

Con el fin de poder celebrar con el público, Jacy quería celebrar con todo el público, así que después de marcar el gol decidió salir a poder festejar con todos los hinchas que estaban en la tribuna. Pese a eso, cuando saltó, se fue por un hueco que estaba, que era un túnel que llevaba al vestuario. Todos quedaron en silencio, preocupados por el estado del jugador.

Seguir leyendo: Jugador de la Selección Colombia habría pasado por quirófano y tuvo radical cambio en su rostro

Rapaz, o melhor ângulo kkkk O Jacy caindo no túnel, a torcida em desespero e depois ele saindo como se nada tivesse acontecido e continuando a comemoração 🤣 pic.twitter.com/3F39M3vlzn — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) August 9, 2026

Los hinchas quedaron en shock, pues todo quedó en silencio; fue como si el jugador se hubiera ido a otro lado. Otros jugadores y cuerpo médico salieron de inmediato a buscar el deportista para examinarlo y poder revisar si se encontraba bien.

cada ângulo novo dessa comemoração do jacy fica mais engraçado (espero que ele fique bem) pic.twitter.com/QCDAwVhhAF — DataFut (@DataFutebol) August 9, 2026

Minutos más tarde se le vio sentado en la banca de suplentes en perfecto estado de salud, pero con hielo en una de sus piernas. Pese a eso, al terminar el encuentro fue trasladado a un centro médico para hacer todos los estudios correspondientes y tener más información sobre si había sufrido alguna fractura debido al fuerte golpe.