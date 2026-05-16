Así quedó el grupo B de la Copa Colombia, luego de la victoria agónica de Millonarios ante Patriotas

Millonarios vivió un triunfo clave en la Copa Colombia frente a Patriotas este 15 de mayo. El combinado dirigido por Fabián Bustos jugó un nuevo partido por esta competencia, y no solo logró defender su invicto, sino que consiguió un triunfo clave en sus aspiraciones.

El ‘albiazul’ comenzó abajo en el marcador de forma temprana. Sin embargo, el combinado capitalino logró dar vuelta este resultado, y lo hizo con un gol agónico de Rodrigo Contreras sobre el minuto 94′.

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Este triunfo produjo movimiento en la tabla de posiciones del grupo B de la Copa Colombia, y para que los tenga claros, aquí les mostramos el panorama.

Así va el grupo B de la Copa Colombia tras victoria de Millonarios

En los últimos días el foco de Millonarios ha estado en la Copa Colombia. A pesar de la dura eliminación en la Liga BetPlay, el equipo capitalino confía en lograr una buena participación en este torneo.

Por el momento, los dos partidos que han tenido participación de Millonarios han dado alegrías a los fanáticos del equipo ‘embajador’.

El capitalino ha vencido a Llaneros y a Patriotas, ambos con goles cerca del final del encuentro. El último de estos choques tuvo lugar este 15 de mayo, y dejó emociones imperdibles.

Patriotas inició arriba en el marcador, y de hecho, repitió la dosis luego del empate de Millonarios por medio de Jorge Hurtado,

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Sin embargo, a pesar de llegar arriba en el marcador sobre el cierre, Patriotas no pudo aguantar el envión del ‘embajador’ que consiguió 2 tantos claves sobre el cierre, por parte de Hurtado y Contreras.

Millonarios pudo festejar después del pitido final, gracias a un luminoso que mostró un resultado definitivo de 2 goles a 3, para el equipo azul.

Este resultado plantea el siguiente panorama en la clasificación:

1- Millonarios – 6 puntos

2- Llaneros – 3 puntos

3- Patriotas – 2 puntos

4- Boyacá Chicó – 1 punto

5- Atlético Cali – 1 punto

Por el momento, Millonarios se mantiene en la cima del grupo, y se enfocará ahora en la Copa Sudamericana. El equipo de Fabián Bustos deberá medirse a Sao Paulo el próximo 19 de mayo.

El ‘embajador’ buscará un resultado positivo en este encuentro, para así mejorar sus aspiraciones en dicho torneo internacional.