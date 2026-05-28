Neymar enciende las alarmas en Brasil: revelan el tiempo que estará fuera de las canchas tras lesión

La ilusión que provocó el regreso de Neymar a la lista de convocados de Brasil para el Mundial 2026 empezó a transformarse rápidamente en incertidumbre. El delantero de Santos llegó el 27 de mayo a la concentración de la selección brasileña en la Granja Comary de Teresópolis y protagonizó un cálido reencuentro con sus compañeros y con el entrenador Carlo Ancelotti. Sin embargo, detrás de las sonrisas y los abrazos, la situación física del atacante generó inquietud inmediata dentro de la Canarinha.

Horas después de su llegada, Neymar no participó del entrenamiento junto al resto del plantel. El cuerpo médico decidió trasladarlo a una clínica especializada para realizarle estudios exhaustivos debido a molestias que arrastraba desde sus últimos compromisos con Santos FC. Desde Brasil aseguran que el futbolista convivía con un edema en la pantorrilla derecha, aunque los nuevos exámenes habrían revelado un panorama más complejo.

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¡Llegó el ídolo de todos! 🇧🇷



Vean las caras de los seleccionados y Ancelotti al saludar a Neymar 🥹



(vía CBF_Futebol) pic.twitter.com/UAvoEHqIJW — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 27, 2026

El medio brasileño ge informó que el delantero permaneció hasta la madrugada sometiéndose a distintos procedimientos médicos. Además, describió una escena que incrementó la preocupación alrededor del jugador.

“Estuvieron presentes el doctor Rodrigo Lasmar, el director técnico de la selección, Cícero Souza, y el supervisor Sérgio Dimas. El jugador se recostó en el banquillo al salir de la clínica, tras escuchar atentamente al doctor Lasmar. Al regresar a Granja Comary, mostró preocupación”, detalló el portal.

Dentro de la Confederación Brasileña de Fútbol también surgieron molestias por el manejo de la situación médica del futbolista. Según versiones de la prensa local, en la CBF consideran que Santos minimizó el verdadero alcance de la lesión y sostuvo públicamente que Neymar no presentaba problemas de gravedad.

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“Con el informe médico en mano, el cuerpo técnico y el departamento de selecciones nacionales debaten con calma el futuro del jugador estrella del Santos. Lo que ya es evidente entre bastidores es el malestar de la CBF con la conducta del Santos, que se mantuvo firme en su versión de que el jugador no tenía ninguna lesión”, añadió ge.

¿Cuánto tiempo estará Neymar por fuera de las canchas?

Mientras tanto, diferentes reportes desde la concentración brasileña aseguran que Neymar ya quedó prácticamente descartado para los amistosos frente a Panamá y Egipto. Incluso, la cuenta oficial de Sport Center en X reveló que los estudios habrían detectado una lesión muscular grado 2 en la pantorrilla derecha, una dolencia que demandaría entre dos y tres semanas de recuperación.

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🚨 URGENTE: NEYMAR, LESIONADO



🇧🇷 Tras haberse sumado a la concentración de Brasil y no haber podido empezar a entrenarse con el plantel, O Príncipe se realizó estudios y los resultados arrojaron que tiene una lesión muscular de grado 2 en la pantorrilla derecha, la cual le… pic.twitter.com/2sWfoSUSSF — SportsCenter (@SC_ESPN) May 28, 2026

El escenario abrió un debate que hasta hace pocos días parecía imposible en Brasil: la posibilidad de que Neymar quede fuera del Mundial 2026. En medio de la creciente preocupación, ge instaló una pregunta que comenzó a recorrer todo el país: “¿Hasta cuándo se puede cambiar la lista?”.

“El reglamento del Mundial de 2026 estipula que la lista definitiva de convocados debe presentarse el 1 de junio. A partir de esa fecha, solo se permiten recortes en casos justificados de lesión o enfermedad grave de un jugador. Con justificación ante la FIFA, un jugador puede ser sustituido hasta 24 horas antes del inicio del primer partido del torneo”, explicó el medio brasileño.