Hora y dónde ver en VIVO HOY a Luis Díaz en el encuentro St Pauli vs. Bayern Munich en la Bundesliga

Luis Díaz sigue siendo uno de los jugadores colombianos que más se destaca en el exterior con el Bayern Munich, al punto que muchos consideran que es el mejor en lo que hace. En días pasados, se dio a conocer que se está convirtiendo en uno de los goleadores del Bayern, esto después de que lo consideran el más ‘crack’ de la Bundesliga.

Por eso, en esta oportunidad nuevamente se viste de rojo para un partido que es de suma importancia. El Pauli se alista para recibir al Bayern Múnich en un partido que podría dar a conocer quién es el gran líder de la Bundesliga, con más de 70 puntos que viene sumando a lo largo del torneo en los 28 partidos jugados hasta ahora.

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Hora y dónde ver HOY en VIVO a Luis Díaz en el partido St. Pauli vs. Bayern Munich

Para muchos es un partido más, pero para el equipo de Luis Díaz sumar es lo más importante y cada juego se debe realizar con la misma seriedad, como compromiso con los hinchas de obtener buenos resultados. Pese a eso, se dice que en el partido de este sábado se podrían presentar varios cambios.

El encuentro entre el St. Pauli y el Bayern Munich se podrá ver desde las 11:30 a.m. en VIVO por la señal de Disney+, en los canales de ESPN, donde se van a transmitir a lo largo del día varios encuentros de la Bundesliga.

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Sobre la participación de Luis Díaz en el partido como titular, esto aún es una duda que tienen todos los hinchas del guajiro. Pues, pese a que quieren quedarse con los puntos, el técnico tiene claro que debe cuidar a sus jugadores para poder ganar el próximo encuentro contra el Real Madrid y así avanzar en la Champions League.

El encuentro entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich se jugará el próximo miércoles en horas de la tarde. Esta es la última oportunidad para poder avanzar a la siguiente ronda de Champions, así que los dos equipos van por todo, mostrando a sus mejores fichas.