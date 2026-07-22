Programación de la fecha 1 de la Liga BetPlay: ¿Cuándo debuta Millonarios en el 2026-I?

La Liga BetPlay regresa con toda la emoción del FPC para los amantes del balompié nacional. Luego de todas las emociones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el fútbol colombiano regresa con partidos totalmente imperdibles.

Luego de cierta espera, y una preparación completa por parte de cada uno de los clubes, les contamos que el inicio será esta misma semana.

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Para que no se pierda ni un detalle de lo que será este gran inicio del segundo semestre del 2026 en la Liga BetPlay, aquí les tenemos la programación total de la fecha 1.

Programación de la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II

Luego de la gran coronación de Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay 2026-I, el máximo trofeo cdel fútbol colombiano regresa con lo que es su segundo semestre de competencia, lleno de emociones para miles de fanáticos.

Cada uno de los equipos de esta liga regresan con la ambición de alzar la copa del torneo nacional. Millonarios, Atlético Nacional, Independiente Santa Fe y más clubes esperan dar el gran golpe.

Para ello, deberán chocar en la cancha desde la fecha 1, que se llevará a cabo desde el 24 hasta el próximo 26 de julio.

Los choques de esta jornada 1 son los siguientes:

Llaneros vs Deportivo Pereira – 24 de julio – 6:10 p.m.

Deportivo Cali vs Jaguares de Córdoba – 24 de julio – 8:15 p.m.

Boyacá Chicó vs Atlético Nacional – 25 de julio – 2:00 p.m.

Independiente Medellín vs Deportivo Pasto – 25 de julio – 4:05 p.m.

Millonarios vs Atlético Bucaramanga – 25 de julio – 6:10 p.m.

Deportes Tolima vs Junior de Barranquilla – 25 de julio – 8:15 p.m.

Inter de Bogotá vs América de Cali – 26 de julio – 2:00 p.m.

Águilas Doradas vs Independiente Santa Fe – 26 de julio – 4:05 p.m.

Alianza vs Fortaleza – 26 de julio – 6:10 p.m.

Once Caldas vs Cúcuta Deportivo – 26 de julio – 8:15 p.m.

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Cada uno de estos encuentros prometen grandes emociones, para encantar a miles de fanáticos del balompié en Colombia.

En caso de que quiera disfrutar alguno de estos encuentros, puede hacerlo a través de las señales de WinSports+, en lo que será el gran comienzo de un campeonato que volverá a coronar a un nuevo campeón en la Liga BetPlay 2026-II.