¿A qué se dedica Pékerman actualmente? No tiene equipo pero sigue trabajando con fútbol

José Néstor Pékerman es, sin lugar a dudas, una de las grandes leyendas de la Selección Colombia en su etapa moderna. El seleccionador argentino ha brillado en varios tramos de su carrera, pero, sin dudas, uno de los más notables fue su paso por la ‘tricolor’.

El seleccionador estuvo presente en 2 Copas del Mundo de la FIFA, por lo que el recuerdo es bastante grato, sobre todo por su forma de dirigir a una de las generaciones doradas del combinado ‘tricolor’.

Los recuerdos referentes a este director técnico han revivido en las últimas semanas, sobre todo por sus apariciones en el campo tras las victorias de Colombia.

Más noticias: ¿Por qué le dicen ‘El Bicho’ a Cristiano Ronaldo? Origen y significado del apodo del futbolista

Estos vistazos al argentino responden a su ocupación actual. Aunque Pékerman se mantiene sin equipo hace varios años, aun se dedica al fútbol, y aquí se lo contamos.

¿A qué se dedica José Néstor Pékerman?

Sin lugar a dudas, la carrera de José Néstor Pékerman es una de las más destacadas en el fútbol de selecciones. El argentino ha destacado, sobre todo por su dominio en las Eliminatorias CONMEBOL.

En el caso de Colombia, logró llevarla a una Copa Mundial de la FIFA en 2014, luego de muchos años de ausencia. De hecho, consiguió esta hazaña en ediciones consecutivas.

Pékerman también consiguió esto con su país natal en 2006, en una edición en la que logró llevar a Argentina hasta cuartos de final.

Particularmente este entrenador se ha ganado el cariño de miles de fanáticos a nivel internacional. Sin embargo, no ha dirigido desde 2022.

En aquel momento Pekermán tuvo un corto paso por la selección de Venezuela, de la cual renunció por diferencias con la dirigencia.

Más noticias: ¿Cuántos partidos se juegan en el Mundial 2026 en total? Serán más de 156 horas de solo fútbol

Desde entonces, el entrenador se ha mantenido lejos de los banquillos, aunque en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 demostró que mantiene su conocimiento en fútbol vigente a sus 75 años.

Pékerman actualmente se dedica a ser comentarista y panelista de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para el canal Telemundo. Allí ha estado en las transmisiones de la Selección Colombia, lo que le ha permitido reencontrarse con varios de sus exjugadores.

Claramente el cariño por Pékerman en Colombia es notable, gracias a los triunfos que consiguió el argentino a pulso, en su mando de la ‘tricolor’.