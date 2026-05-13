Partido de despedida de la Selección Colombia en Bogotá: fecha de preventa y precio de las entradas

La Selección Colombia ya está alistando los últimos detalles antes de irse para el Mundial de la FIFA 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, antes de partir, van a despedirse de todos sus hinchas en un partido preparatorio en el Estadio El Campín de Bogotá contra Costa Rica.

Aunque hace varias semanas se dio a conocer información sobre todo lo que sería este encuentro deportivo, solo hasta ahora revelaron las fechas de venta y el precio de las entradas para ver a la Selección Colombia por última vez antes del mundial. Esta sería la gran despedida de los hinchas a los jugadores, así que se esperan varios homenajes desde las tribunas y sorpresas antes y después del encuentro.

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Precio de las entradas para el partido de la Selección Colombia vs. Costa Rica en Bogotá

El partido de despedida de la tricolor se va a realizar el viernes 29 de mayo del 2026 a las 6:00 p.m. en el Estadio El Campín de Bogotá y se espera que entre los convocados estén jugadores como James Rodríguez, Luis Díaz, Richard Ríos, entre otras estrellas. Además, después de este encuentro, empezarían el campamento oficial de entrenamiento para poder preparar sus encuentros mundialistas.

La venta oficial de las entradas para el partido Colombia vs. Costa Rica será el 14 y 15 de mayo exclusivamente para clientes Bancolombia y el 19 de mayo para el público en general. Las entradas van a estar disponibles en la página web de TuBoleta y hay diferentes opciones para toda la familia.

Occidental: $490.000 + $70.000 de servicio

Oriental central: $390.000 + $56.000 de servicio

Oriental Lateral: $270.000 + $39.000 de servicio

Norte y sur: $85.000 + $13.000 de servicio

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Pueden ir personas de todas las localidades y las restricciones por localidad se podrán ver directamente en la página web de ‘TuBoleta’ a la hora de realizar la compra. Tanto la preventa como la venta oficial van a dar inicio a las 8:00 a.m.

Es importante mencionar que para clientes de Tarjetas Bancolombia habrá dos preventas según el tipo de producto que tengan con el banco y, tanto en la primera como en la segunda, solo se van a habilitar 2.100 entradas para todos los hinchas de la tricolor.