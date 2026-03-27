¿En dónde será la Copa Mundial de la FIFA 2030? Lista de países confirmados como anfitriones

Falta tan solo unos meses para que se de inicio al Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá, en donde la Selección Colombia va por todo para quedarse con la copa. Sin embargo, quienes no alcanzaron a ir a este campeonato, ya están pensando en lo que sería el próximo torneo en el 2023, en donde se va a vivir algo histórico.

De hecho, hace algunas semanas ya se dio a conocer cuál será la sede oficial del Mundial de la FIFA en el 2030, donde además van a celebrar el centenario de este importante evento futbolista. Lo que quiere decir que van a hacer algo nunca antes visto, al jugar en Europa y en Sudamericana, pero solo algunos partidos especial.

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¿En dónde será la Copa Mundial de la FIFA 2030?

Ya hace un tiempo se dio a conocer por parte del Congreso de la FIFA que la Copa del Mundo 2030 se va a realizar en España, Marruecos y Portugal, pero también se van a jugar algunos partidos especiales en Argentina, Uruguay y Paraguay. Aunque podría cambiar un poco la programación con el paso de los años, estas serían las locaciones de los primeros partidos que se van a realizar en las principales ciudades.

Las sedes principales y donde se van a desarrollar gran parte de los encuentros deportivos estarán en España, Marruecos y Portugal. Pero, por ser un torneo especial, en este caso, Montevideo en Uruguay, Argentina y Paraguay, van a tener tres partido, es decir, uno en cada ciudad.

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Según han dado a conocer del ocho al nueve de junio se van a jugar los tres partidos de sudamericana, entre ellos el encuentro inaugurar. Seguido de esto, desde el 13 de junio y hasta el 21 de julio serían todos los encuentros de Europa, la gran final sería en Madrid o en Marruecos, según han manifestado las organizaciones de ambos países.

En el Mundial de fútbol del 2030 tal y como en el del 2026 van a participar en total 48 selecciones y los seis países en donde se van a desarrollar el torneo, ya habría asegurado su clasificación a este mundial, por ser los anfitriones.