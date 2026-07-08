¿Cuándo vuelve a haber partidos del Mundial? Calendario completo Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa su rumbo en los próximos días. Este 8 de julio correspondió fecha de descanso, luego de varias semanas consecutivos de fútbol sin parar, en las que se presentaron choques brillantes.

Luego de distintas emociones, el rumbo del torneo se detiene en los cuartos de final, que darán inicio con un partido totalmente imperdible entre Francia y Marruecos.

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Si desea disfrutar de esta fase, aquí les tenemos el cronograma completo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y la lista completa de días en los que se definirá el torneo.

¿Cuándo vuelve a haber partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha dejado ya a varios de los contendientes en el camino. Esta competencia solo cuenta con 8 equipos que siguen en carrera, con el objetivo de conseguir el máximo trofeo.

Luego de los emocionantes octavos de final, los equipos que siguen con aspiraciones son:

Francia

Marruecos

España

Bélgica

Argentina

Suiza

Noruega

Inglaterra

Estos 8 combinados sueñan con llegar a una final que, sin lugar a dudas, será igualada, y detendrá por completo al universo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Los cuartos de final iniciarán el próximo 9 de julio, con un partido que se disputará entre Francia y Marruecos, por un puesto en las semifinales.

Sin embargo, aquí les tenemos el cronograma completo de lo que resta de este torneo:

Cuartos de final:

Francia vs Marruecos – 9 de julio – 3:00 p.m.

España vs Bélgica – 10 de julio – 2:00 p.m.

Noruega vs Inglaterra – 11 de julio – 4:00 p.m.

Argentina vs Suiza – 11 de julio – 8:00 p.m.

Semifinales:

14 de julio – 2:00 p.m.

15 de julio – 2:00 p.m.

Tercer lugar:

18 de julio – 4:00 p.m.

Final:

19 de julio – 2:00 p.m.

Sin dudas, estos partidos vivirán grandes emociones, con choques en los que cada equipo buscará llevar a su país a lo más alto del mundo del balompié.

Claramente este torneo cuenta con sus favoritos, aun así, las sorpresas han estado a la orden del día, por lo que nada puede descartarse.

Lo cierto es que la Copa Mundial de la FIFA 2026 está en su recta final y los amantes del fútbol estarán atentos a lo que será su gran cierre.