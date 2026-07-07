¿Por qué no hay partidos de la Copa Mundial de la FIFA el 08 de julio? Le explicamos

Avanza la Copa Mundial de la FIFA 2026 y cientos de personas están a la expectativa de todo lo que va a pasar en la siguiente ronda de cuartos de final en el campeonato. En esta oportunidad, ocho equipos están luchando para poder avanzar a la semifinal y posteriormente a la gran final, que será el próximo 19 de julio del 2026.

Desde el 11 de junio, todos los días, las personas han podido disfrutar de al menos de dos a cuatro partidos por día. Esto, sin duda, fue algo que emocionó a todos los fans de las canchas, quienes empezaron a sentir toda la pasión mundialista.

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Sin embargo, a medida que van avanzando los días, son menos los partidos que quedan vigentes, así que los calendarios oficiales de la FIFA van cambiando. De hecho, se suman algunos días de descanso, con el fin de que los deportistas puedan llegar con la mejor energía a la gran final.

¿Por qué no hay partidos de la Copa Mundial de la FIFA HOY 8 de julio del 2026?

Aunque los fans del fútbol venían acostumbrados a ver todos los días un nuevo partido, esto va a ir cambiando en los próximos días. De hecho, este ocho de julio no habrá ningún partido de la Copa Mundial de la FIFA.

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Esto teniendo en cuenta que los equipos tendrán una jornada de descanso para que puedan empezar la jornada de cuartos de final el próximo jueves 9 de julio; después de esto, cada vez que avancen a una nueva fase, tendrán una jornada de descanso. La gran final se va a realizar el 19 de julio del 2026 en Miami, pero en los próximos días se va a conocer a los dos equipos que van a tener la oportunidad de disputar esta gran final.

Mientras tanto, siguen avanzando los cuartos de final, en donde Francia, Argentina, Noruega, Suiza, Bélgica, España, Marruecos e Inglaterra serán los equipos que avanzan. El próximo partido será el jueves 9 de julio del 2026 a las 3:00 p.m. con el encuentro entre Francia vs. Marruecos.