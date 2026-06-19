¿Cuándo sale GTA 6 en Colombia y cuánto va a costar? Últimas noticias sobre el lanzamiento

El GTA VI es, indudablemente, uno de los videojuegos más esperados de este 2026. Este título promete una cantidad enorme de innovación gráfica, sobre todo después del gran éxito que obtuvo ‘Grand Theft Auto V’, lanzado hace más de una década.

Este título ha contado con varios atrasos en su fecha de salida. Sin embargo, la expectativa por parte del público se ha mantenido de forma notable.

De hecho, esto quedó demostrado el pasado 18 de junio, con una gran cantidad de emociones vividas en redes sociales, luego de que se anunciara la fecha en la que se podrá reservar este juego.

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En caso de que se haya perdido esta novedad, y tampoco sepa cuando saldrá este título de forma definitiva, aquí les contamos todo lo que se sabe sobre el GTA VI.

¿Cuándo sale el GTA VI?

Para nadie es un secreto que, ‘Grand Theft Auto’ es una de las sagas más grandes y destacadas en la historia de los videojuegos. Los títulos de esta serie han enamorado a varias generaciones, sobre todo en PC.

Desde el ‘Grand Theft Auto V’ y el salto primordial de esta saga hacia las consolas, el éxito ha sido notable, sobre todo con tramas crudas y llenas de humor negro.

Gracias a esto, su lanzamiento es uno de los títulos más comprados en la historia, razón por la que los ‘gamers’ esperan un éxito enorme por parte de ‘GTA VI’.

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La salida de este título se ha hecho esperar varios años. Sin embargo, todo parece indicar que la fanaticada por fin tendrá su juego en este 2026.

Rockstar Games anunció como fecha final de lanzamiento para este videojuego el próximo 19 de noviembre. Esta fecha parece haber sido confirmada desde este 18 de junio, luego de que se revelara cuando se lanzará la preventa de este título.

Los amantes del ‘gaming’ podrán reservar este videojuego desde el próximo 25 de junio, tal y como reveló Rockstar Games.

Esta misma empresa reveló la portada de este título, y la expectativa de los fanáticos empieza a soñar con jugar este videojuego.

¿Cuánto costará?

En cuanto al precio de este videojuego, este no se ha oficializado, al menos por el momento. Sin embargo, algunos analistas revelan que este estaría entre los 80 y los 100 dólares.

Aun así, esto no está confirmado, y se espera que todo esto se revele en la salida de la reserva.