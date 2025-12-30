Millones de fanáticos no podrán jugar GTA 6 cuando se estrene ¿Por qué?: “Esto no es el 2015”

GTA 6 es, sin dudas, uno de los mejores atractivos del 2026 en el mundo de los videojuegos. Este título saldrá al mercado y prepara grandes emociones con el objetivo de encantar a todos los fanáticos de esta legendaria franquicia.

El éxito del Grand Theft Auto 5 es innegable, al punto de mantenerse vigente incluso más de 1 década después de su gran lanzamiento.

Esto hace que la salida de este nuevo videojuego sea uno de los más esperados. Sin embargo, este lanzamiento ha sido atrasado en varias ocasiones, e incluso, aun en su estreno habrá millones de fanáticos que no podrán disfrutarlo.

Millones de fanáticos no podrán jugar GTA 6 de salida

Desde el gran anuncio de Grand Theft Auto VI, miles de fanáticos del ‘gaming’ se han mostrado emocionados y con notables ganas de disfrutar de esta nueva entrega.

El GTA 6 ha mostrado grandes adelantos en cuanto a su realismo y nivel de detalle, sobre todo por la forma en que ha avanzado la tecnología desde el lanzamiento de GTA V.

Sin embargo, lentamente esta emoción se ha convertido en molestia para muchos fans, debido a una notable demora en este videojuego que incluso se ha atrasado en 2 ocasiones.

De hecho, nuevamente en 2025 fue noticia luego de que se revelara una nueva cancelación a su lanzamiento, el cual estaba previsto para mayo de 2026.

Rockstar Games, empresa desarrolladora de este título, reveló que la nueva fecha será el 19 de noviembre de ese mismo año.

Aun así, otros tendrán que esperar incluso más para disfrutar este título. Al menos de salida, Rockstar Games ha desvelado que esta salida se dará solo para PlayStation 5 y Xbox Series.

Esto deja por fuera a millones de jugadores que disfrutan de este título en PC. No obstante esta es una movida común por parte de Rockstar.

La franquicia suele enfocar su lanzamiento inicial en consolas, aunque después llega a PC, solo que con varios años de atraso.

En el caso del GTA V, su salida inicial fue en 2013, pero no llegó a computadores hasta 2015. Esto implicaría una llegada del videojuego en 2028, por lo que incluso muchos fans han propuesto boicotear el lanzamiento inicial de este título.

“Esto ya no es el 2015” dicen los jugadores quienes anhelan poder disfrutar del GTA VI en su PC antes de lo pensado.